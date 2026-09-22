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Священник разъяснил, могут ли вечные адские муки закончиться

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Священнослужитель ответил на вопрос верующих о том, считаются ли адские страдания вечными. Он отметил, что в Евангелии не указаны временные границы ни для рая, ни для ада, сообщил Кулик.

Представитель Русской православной церкви пояснил, что некоторые святые допускали возможность не вечного, а временного характера мучений в аду. При этом, по его словам, человеку сложно представить состояние, которое находится вне привычного понимания времени и не имеет завершения.

Священник подчеркнул, что для христианина главным стремлением после земной жизни является соединение с Богом. Для этого человеку, как он отметил, необходимо вести праведную жизнь и сохранять духовную устремленность к Господу.

По словам священнослужителя, единение с Богом воспринимается как вечное состояние. При этом адские страдания, согласно его объяснению, могут иметь временный характер.

Представитель РПЦ также добавил, что связь человека с Господом зависит не только от праведных поступков, но и от искреннего желания приблизиться к Богу. Он отметил, что современные обстоятельства не всегда помогают идти духовным путем, однако окончательный выбор остается за самим человеком.

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