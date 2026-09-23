Кулинария

Свекла после варки получается водянистой: запекаю ее в духовке — вкус становится совсем другим

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Свекла после варки может получаться слишком во...

ПроКазань

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При варке свекла долго находится в воде, и готовый корнеплод иногда получается слишком влажным и менее выразительным. Особенно это заметно в салатах, где нарезанная свекла быстро дает сок и окрашивает остальные ингредиенты.

В духовке все происходит иначе: корнеплод готовится без прямого контакта с водой. Мякоть остается плотнее, а естественная сладость ощущается заметнее.

Для запекания почти ничего не понадобится

На несколько порций достаточно:

  • свекла — 3–4 шт. среднего размера;

  • растительное масло — 1 ч. л. по желанию.

Лучше выбирать корнеплоды примерно одинакового размера — тогда они приготовятся одновременно. Перед духовкой свеклу тщательно моют, но не очищают и не срезают полностью хвостик.

Как запечь свеклу целиком

  1. Разогрейте духовку до 190–200 градусов.

  2. Свеклу тщательно вымойте от земли и обсушите. Кожуру оставьте на месте.

  3. Каждый корнеплод заверните в фольгу или положите всю свеклу в небольшую форму и плотно накройте ее сверху фольгой. При желании поверхность можно слегка смазать маслом.

  4. Поставьте форму в духовку. Небольшим корнеплодам может хватить 40–50 минут, средним обычно требуется около 60 минут, а крупным — заметно больше.

  5. Проверьте готовность тонким ножом или деревянной шпажкой. Они должны без сильного сопротивления входить до середины свеклы.

  6. Дайте корнеплодам немного остыть, после чего снимите кожицу. У хорошо приготовленной свеклы она отделяется довольно легко.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «На время в рецепте ориентируюсь только приблизительно. Две свеклы одинакового размера иногда готовятся с разницей в 10–15 минут, поэтому надежнее проверять их ножом, а не просто выключать духовку по таймеру».

Почему вкус получается насыщеннее

Во время обычной варки часть растворимых веществ переходит в воду. Кроме того, мякоть непосредственно контактирует с жидкостью на протяжении всего приготовления.

При запекании свекла нагревается внутри собственной кожуры. Вода извне не поступает, поэтому вкус получается более концентрированным, а сама мякоть — менее водянистой.

Такую свеклу особенно удобно использовать для винегрета, селедки под шубой и салатов с сыром, чесноком или орехами. Нарезанные кубики лучше сохраняют форму и дают меньше лишнего сока.

Кожуру лучше оставить до готовности

Чистить свеклу перед запеканием целиком нет необходимости. Кожура защищает поверхность от пересыхания, а после приготовления снимается значительно проще.

Не стоит также глубоко срезать верхушку и хвостик. Чем меньше повреждена поверхность корнеплода, тем меньше сока он потеряет во время приготовления.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Обычно запекаю сразу несколько свекол, даже если для салата нужна только одна. Духовка все равно работает около часа, поэтому удобнее приготовить запас и убрать остывшие корнеплоды в холодильник».

Единственный минус такого способа — время. Запекание обычно занимает дольше активной варки, зато следить за кастрюлей не требуется. Свеклу достаточно отправить в духовку и проверить ближе к концу приготовления.

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