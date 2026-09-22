Технологии

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Пользователи начали делиться инструкциями по демонтажу Bluetooth- и Wi-Fi-модулей из телевизоров LG. Так они рассчитывают избавиться от слежки, в которой недавно обвинили производителей.

Автор YouTube-канала tfm55x опубликовал подробный гайд. В нём он разобрал устройство и показал, как сохранить его функционал, но отключить передачу информации на ресурсы производителя. Видео набрало более 500 тыс. просмотров.

Ранее стало известно, что телевизоры LG без предупреждения записывают окружающий звук и различные данные о домашней сети: локальные IP-адреса, данные о местоположении, названия Wi-Fi и подключённые смартфоны. В компании заявили, что эта функция не может быть активирована без пользователя.

В связанных материалах отмечалось, что телевизоры LG тайно записывают звук и данные сети даже в режиме сна и без подключения к интернету. В LG комментировали обвинения в слежке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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