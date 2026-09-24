Экономика

ЦБ подготовит новую рекомендацию банкам по контролю за наличными

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Банк России выпустит новую рекомендацию для бан...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Банк России выпустит для кредитных организаций рекомендации по усилению контроля за наличными у клиентов. Об этом 23 сентября на XXIII Международном банковском форуме в Санкт-Петербурге сообщил Богдан Шабля, возглавляющий Службу финансового мониторинга и валютного контроля регулятора. Информацию приводит ТАСС.

По его словам, в сегментах бизнеса с большим объемом наличных комплаенс должен быть усиленным. Теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур, поэтому основной риск представитель ЦБ видит в применении кредитных организаций для легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения.

При этом регулятор никогда не выступал против наличных как таковых. «Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения», — подчеркнул Шабля. Он напомнил, что банки ориентируют и рекомендации издаются, а скоро появится еще одна новая рекомендация — очень большая и подробная.

Банк России призывает банки не формально проверять источники происхождения финансового положения, а делать это содержательно и не допускать легализации денежных средств.

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