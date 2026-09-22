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Священник Головин перечислил грехи, губящие душу

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Священник Владимир Головин рассказал о поступках, которые в Библии относятся к особо тяжким грехам и считаются опасными для души человека, пишет ИА ЕЛЬ.

По словам священнослужителя, в библейском тексте упоминаются четыре действия, за которые предусматривалась смертная казнь. В христианском понимании такие поступки также указывают на то, что человек сильно отдалился от Святого Духа.

К числу этих грехов Головин отнес оскорбление родителей, разврат, убийство и богохульство. Он пояснил, что именно такие действия считаются особенно тяжелыми для духовного состояния человека.

При этом священник отметил, что искреннее покаяние способно привлечь Божью милость. В качестве примера он напомнил евангельский эпизод с женщиной, совершившей прелюбодеяние. Иисус не позволил наказать ее и сказал, что ей нужно раскаяться и больше не грешить.

По словам Головина, этот случай показывает, насколько важно покаяние для человека, совершившего тяжелый проступок. Священнослужитель подчеркнул, что раскаяние остается одним из главных условий возвращения к Богу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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