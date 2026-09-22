Технологии

Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Директор по информационной безопасности ГК «Сол...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Использование корпоративной техники на работе уменьшает риск утечки данных. Директор по информационной безопасности ГК «Солар» Вячеслав Тупиков объяснил «Ленте.ру», что только корпоративные ноутбуки оснащены средствами киберзащиты.

Тупиков предупредил: работать на личном компьютере опасно, если речь идет о конфиденциальной коммерческой информации или доступе в ИТ-инфраструктуру компании. По его словам, нужный набор средств киберзащиты есть только у корпоративных ноутбуков, поэтому они способны противостоять внешним злоумышленникам.

Пароль для рабочего аккаунта должен быть надежным: минимум 12 знаков, с заглавными и строчными буквами, цифрами и символами. Хранить его в документах, таблицах, блокноте или на стикерах не стоит, так как злоумышленники могут легко получить доступ. Надежнее держать пароли в памяти или в специальном менеджере, а при уходе с рабочего места блокировать ноутбук.

Эксперт также отметил, что злоумышленники регулярно подделывают точки доступа Wi-Fi для сбора чувствительной информации или перенаправления на фишинговые ресурсы. Рабочими документами он советует делиться только через корпоративные сервисы — почту, мессенджеры и файловые хранилища. Даже для временного резервного копирования не нужно держать чувствительные данные на флешках или личных устройствах. Кроме того, важно распознавать мошеннические письма и знать правила компании в сфере информационной безопасности, заключил Тупиков.

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