Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Использование корпоративной техники на работе уменьшает риск утечки данных. Директор по информационной безопасности ГК «Солар» Вячеслав Тупиков объяснил «Ленте.ру», что только корпоративные ноутбуки оснащены средствами киберзащиты.
Тупиков предупредил: работать на личном компьютере опасно, если речь идет о конфиденциальной коммерческой информации или доступе в ИТ-инфраструктуру компании. По его словам, нужный набор средств киберзащиты есть только у корпоративных ноутбуков, поэтому они способны противостоять внешним злоумышленникам.
Пароль для рабочего аккаунта должен быть надежным: минимум 12 знаков, с заглавными и строчными буквами, цифрами и символами. Хранить его в документах, таблицах, блокноте или на стикерах не стоит, так как злоумышленники могут легко получить доступ. Надежнее держать пароли в памяти или в специальном менеджере, а при уходе с рабочего места блокировать ноутбук.
Эксперт также отметил, что злоумышленники регулярно подделывают точки доступа Wi-Fi для сбора чувствительной информации или перенаправления на фишинговые ресурсы. Рабочими документами он советует делиться только через корпоративные сервисы — почту, мессенджеры и файловые хранилища. Даже для временного резервного копирования не нужно держать чувствительные данные на флешках или личных устройствах. Кроме того, важно распознавать мошеннические письма и знать правила компании в сфере информационной безопасности, заключил Тупиков.
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