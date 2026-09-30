Телефон сам меняет слова при наборе текста: как приручить автозамену и не отключать все подряд

Вы набираете фамилию, название компании или редкое слово, нажимаете пробел — и телефон тут же подставляет другой вариант. Иногда ошибка обнаруживается уже после отправки сообщения.

Полностью отключать все функции клавиатуры необязательно. За исправление слов, подсказки и проверку орфографии могут отвечать разные настройки, поэтому лучше найти именно ту, которая мешает.

Сначала разберитесь, что делает клавиатура

Если неправильное слово появляется автоматически после пробела или знака препинания, стоит проверить автокоррекцию. Если телефон лишь предлагает варианты над клавиатурой, но ничего сам не заменяет, это уже подсказки текста.

На Android расположение этих параметров зависит от используемой клавиатуры — например, Gboard или клавиатуры производителя смартфона. На iPhone основные параметры находятся в «Настройки» → «Основные» → «Клавиатура».

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы не отключал сразу и автокоррекцию, и подсказки, и проверку правописания. Сначала наберите несколько слов, на которых телефон постоянно ошибается, и посмотрите, в какой момент происходит замена. Так проще найти конкретную настройку».

Проверьте сохраненные сокращения

Иногда неожиданная замена связана не с автокоррекцией, а с пользовательским словарем или сокращениями. Например, несколько букв могут быть настроены на автоматическую подстановку целой фразы.

На iPhone для этого есть раздел «Замена текста». В Android аналогичные функции зависят от клавиатуры.

Клавиатура может запомнить ошибку

Некоторые клавиатуры учитывают ранее введенные слова и со временем начинают предлагать привычные варианты. Если среди них закрепилась ошибка, ее можно удалить из подсказок — способ зависит от конкретной клавиатуры.

Сбрасывать весь словарь сразу не стоит: вместе с ошибочными вариантами могут исчезнуть полезные персональные подсказки.

Если телефон постоянно портит только несколько редких слов, сначала попробуйте исправить или удалить именно эти варианты. Полное отключение автокоррекции имеет смысл только тогда, когда автоматические исправления действительно мешают чаще, чем помогают.

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