Владельцы iPhone в России обошли ограничение 5G через профиль Vodafone

Владельцы iPhone в России смогли подключиться к 5G, хотя Apple уже четыре года не взаимодействует с российскими компаниями. Способ нашли энтузиасты: они обнаружили уязвимость в iOS и написали скрипт CarrierSIM. Об этом сообщает «Российская газета».

Скрипт опубликован на форуме 4PDA. Он заставляет iOS применять к российской SIM-карте системный профиль венгерского оператора Vodafone, где поддержка 5G есть: в iOS такие операторские профили встроены для разных стран и активируются при настройке. Издание «Российская газета» протестировало схему и подтвердило её работоспособность.

В Мегафоне предупредили, что такой профиль меняет настройки смартфона, но не конфигурацию сети оператора. Изначально он предназначен для другой сети и на совместимость с российскими не тестировался, поэтому корректная работа всех диапазонов и сервисов не гарантируется, а переключение между LTE и 5G может быть нестабильным. В пресс-службе оператора добавили, что подобные способы активации могут использовать уязвимости операционной системы и стороннее ПО, что создаёт дополнительные риски для безопасности устройства и данных пользователя. Другие операторы новую возможность не прокомментировали.

Аналитики центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» Никита Прямухин и Алексей Хабаров пояснили, что распространяемый скрипт использует исследовательский инструмент на базе эксплойта AirLift. Сам по себе он не является вредоносной программой, но позволяет обходить некоторые ограничения файловой системы iPhone. Эксперты также отмечают несколько возможных рисков использования такого сценария обхода ограничений Apple.