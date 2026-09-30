Новости Татарстана

Из живота жителя Бугульмы достали опухоль массой свыше 10 кг

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Огромное новообразование весом больше десяти килограммов удалили у жителя Бугульмы. Об этом в соцсетях рассказал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Опухоль нашли после диспансеризации. Мужчину направили на обследование в Альметьевский филиал Республиканского клинического онкологического диспансера, где ему поставили диагноз липосаркома — злокачественная опухоль жировой ткани. Оттуда пациента перевели в онкологический диспансер Казани.

К моменту операции новообразование разрослось настолько, что заняло практически всю правую половину живота и сдвинуло внутренние органы влево. Хирурги рассматривали вариант убрать его вместе с правой почкой — так риск кровотечения был бы ниже. Однако врачи решили орган сохранить.

Вмешательство завершилось успешно, опухоль исчезла. Ее масса превысила 10 килограммов. Сейчас мужчина восстанавливается после операции и готовится к выписке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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