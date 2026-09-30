В Алтайском крае ввели карантин из-за зараженного паразитами медведя

В Заринском районе Алтайского края ввели карантин после выявления трихинеллеза у бурого медведя. Ограничительные меры действуют на территории охотничьих угодий Заринской общественной организации охотников и рыболовов. Соответствующий приказ управление ветеринарии региона опубликовало 29 сентября, сообщает Банкфакс.

Эпизоотическим очагом определен участок охотхозяйства, расположенный примерно в четырех километрах к северо-востоку от села Яново. Карантин введен для предотвращения дальнейшего распространения заболевания и ликвидации очага.

На время действия ограничений на этой территории запрещается вывозить корма и продукты убоя, полученные от восприимчивых животных. Также нельзя охотиться на животных, способных заразиться трихинеллезом, за исключением случаев, когда отстрел проводится для регулирования их численности.

От добытых животных необходимо отбирать образцы мышечной ткани для лабораторного исследования. Кроме того, предписано регулировать численность восприимчивых видов и проводить дезинфекцию на территории их добычи.

Согласно приказу, отменить карантин можно будет не ранее чем через год после убоя последнего животного, у которого лабораторно подтвердят наличие возбудителя заболевания.

Трихинеллез относится к паразитарным заболеваниям человека и животных. Его вызывают круглые черви рода трихинелла. Человек может заразиться при употреблении сырого либо недостаточно термически обработанного мяса, в котором сохраняются личинки паразита.

Источником заражения может стать мясо свиней и диких животных, в том числе кабанов, медведей и барсуков. Поэтому мясо добытых на охоте животных требует обязательного ветеринарного исследования перед употреблением.

Может быть интересно: