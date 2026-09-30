Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поведение украинской спортсменки Анны Охоты после финала чемпионата Европы по боксу в Софии. Дипломат связала произошедшее с многолетним формированием негативного отношения к россиянам на Украине, сообщает Матч ТВ.

Инцидент произошел после решающего поединка в весовой категории до 48 килограммов. Россиянка Юлия Чумгалакова встретилась с Анной Охотой и одержала победу единогласным решением судей со счетом 5:0. Этот результат принес Чумгалаковой третий титул чемпионки Европы.

До начала боя и после его завершения спортсменки не обменялись рукопожатием. Во время церемонии награждения Охота получила серебряную медаль и грамоту, после чего покинула пьедестал. Затем она сняла награду с шеи и не стала дожидаться вручения золота российской спортсменке и исполнения гимна России.

Захарова, комментируя случившееся, заявила, что, по ее мнению, на Украине на протяжении многих лет людям прививали негативное отношение к русским. Это является оценкой официального представителя МИД России, высказанной в беседе с телеканалом.

Чемпионат Европы проходил в Болгарии под эгидой Всемирной федерации бокса. Российские спортсмены были допущены к турниру с национальной символикой.

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