Технологии

Смартфон перестал поворачивать экран: что проверить до перезагрузки и сброса настроек

Дима Кошкин Автор статьи
Почему смартфон перестал автоматически поворач...

ПроКазань

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Телефон держат горизонтально, а изображение упрямо остается вертикальным. Особенно заметно это при просмотре видео, фотографий или работе в браузере. При этом сам смартфон может быть полностью исправен.

Прежде чем перезагружать устройство или тем более сбрасывать настройки, стоит проверить несколько простых причин.

Убедитесь, что автоповорот включен

На Android найдите в панели быстрых настроек «Автоповорот». Если вместо него отображается «Книжная ориентация», «Портрет» или похожий пункт, экран может быть зафиксирован в одном положении. Названия различаются у производителей.

На iPhone откройте Пункт управления и проверьте кнопку блокировки книжной ориентации с изображением замка и стрелки.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы открыл фотографию или видео, где поворот точно поддерживается. Если проблема возникает только в одном приложении, копаться в системных настройках смартфона пока рано».

Не каждое приложение умеет поворачиваться

Главный экран и отдельные приложения могут оставаться вертикальными даже при включенном автоповороте. Поэтому проверять функцию лучше сразу в нескольких программах.

Если браузер и галерея нормально переходят в горизонтальный режим, а конкретное приложение — нет, ограничение, скорее всего, связано именно с ним. Проверьте его обновления.

Проверьте, реагирует ли телефон на движение

Для автоматического определения положения смартфон использует встроенные датчики движения. Если автоповорот перестал работать сразу во всех приложениях, проблема может быть связана с их показаниями.

Снимите чехол, особенно если в нем есть магнитные элементы, и повторите проверку. После этого уже имеет смысл перезагрузить телефон и установить доступные системные обновления.

Сбрасывать смартфон до заводских настроек из-за одного автоповорота первым делом не стоит. Если функция не работает нигде даже после перезагрузки и обновления системы, особенно после падения или удара, причиной может быть аппаратная неисправность датчика — тогда потребуется диагностика.

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