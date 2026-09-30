Смартфон перестал поворачивать экран: что проверить до перезагрузки и сброса настроек
ПроКазань
Телефон держат горизонтально, а изображение упрямо остается вертикальным. Особенно заметно это при просмотре видео, фотографий или работе в браузере. При этом сам смартфон может быть полностью исправен.
Прежде чем перезагружать устройство или тем более сбрасывать настройки, стоит проверить несколько простых причин.
Убедитесь, что автоповорот включен
На Android найдите в панели быстрых настроек «Автоповорот». Если вместо него отображается «Книжная ориентация», «Портрет» или похожий пункт, экран может быть зафиксирован в одном положении. Названия различаются у производителей.
На iPhone откройте Пункт управления и проверьте кнопку блокировки книжной ориентации с изображением замка и стрелки.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы открыл фотографию или видео, где поворот точно поддерживается. Если проблема возникает только в одном приложении, копаться в системных настройках смартфона пока рано».
Не каждое приложение умеет поворачиваться
Главный экран и отдельные приложения могут оставаться вертикальными даже при включенном автоповороте. Поэтому проверять функцию лучше сразу в нескольких программах.
Если браузер и галерея нормально переходят в горизонтальный режим, а конкретное приложение — нет, ограничение, скорее всего, связано именно с ним. Проверьте его обновления.
Проверьте, реагирует ли телефон на движение
Для автоматического определения положения смартфон использует встроенные датчики движения. Если автоповорот перестал работать сразу во всех приложениях, проблема может быть связана с их показаниями.
Снимите чехол, особенно если в нем есть магнитные элементы, и повторите проверку. После этого уже имеет смысл перезагрузить телефон и установить доступные системные обновления.
Сбрасывать смартфон до заводских настроек из-за одного автоповорота первым делом не стоит. Если функция не работает нигде даже после перезагрузки и обновления системы, особенно после падения или удара, причиной может быть аппаратная неисправность датчика — тогда потребуется диагностика.
Может быть интересно:
- Память смартфона заканчивается каждую неделю: какие приложения незаметно копят гигабайты
- Телефон начал сам перезагружаться без причины: какие приложения и настройки проверить
- Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь
- Телефон стал заряжаться только до 90%: почему дело может быть не в аккумуляторе
- Ноутбук показывает 100% заряда, но выключается через час: как понять, что происходит с аккумулятором
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец