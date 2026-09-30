SlashGear: дороговизна и закрытость системы — главные минусы iPhone

Журналисты издания SlashGear перечислили главные недостатки смартфонов Apple. К ним они отнесли высокую стоимость и закрытость системы.

Цена iPhone, по словам авторов материала, давно превысила 1000 долларов — это около 84 тысяч рублей, что заметно дороже многих аппаратов на Android. Ещё один минус — сложности с персонализацией: поставить сторонний лаунчер или полностью сменить операционную систему, как на устройствах Android, не получится.

Лучший опыт использования обеспечивают связки с техникой того же бренда, поэтому ради этого приходится тратиться и на другие устройства Apple. Расширить встроенную память тоже нельзя — поддержки карт памяти в телефонах нет. Ряд фирменных сервисов, включая iMessage, AirDrop и Apple Pay, работает только между пользователями iPhone.

Отдельно отмечено, что модели соседних поколений почти не отличаются друг от друга. Передача файлов с iPhone на компьютер или Android-смартфон тоже вызывает сложности: нужны специальные кабели и приложения.