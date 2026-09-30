Новости Казани

Немецкий танк «Пантера» из Казани планируют передать музею

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Найденный в Казани немецкий танк Pz.Kpfw. V Panther времён Второй мировой войны собираются восстановить и передать в музей. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов, осмотревший машину во дворе КНИТУ-КХТИ. В какой именно музей отправится экспонат, он не уточнил.

Как объяснял руководитель Музея истории КНИТУ-КХТИ Денис Сахарных, после войны трофейную технику приспособили под бронеяму — сооружение, где безопасно проводили испытания высокоэнергетических материалов. Разоружённую машину задействовали в лабораторных работах и научных исследованиях на спецфакультете, который занимался химией порохов, взрывчатки и пиротехнических составов.

По словам Минниханова, найденный танк советские учёные использовали для опытов с взрывчатыми веществами. Обнаружили его случайно во время строительных работ летом 2026 года.

Из земли «Пантеру» достали в конце сентября, хотя нашли ещё в середине августа. Уцелел корпус с башней, но без орудия, гусеницы и большинство катков утрачены. Машина стояла в специально оборудованной кирпичной яме, а к башне вели ступени.

Теперь танк намерены привести в порядок и после реставрации выставить в музее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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