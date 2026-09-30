Спрос на ИИ-защиту от мошенников у операторов вырос на 25%

За год интерес россиян к защитным функциям виртуального ассистента, работающим на базе искусственного интеллекта, вырос на 25%. Такой помощник ежемесячно блокирует свыше 25 млн нежелательных и потенциально мошеннических звонков.

По данным «Мегафона», расширенными функциями безопасности чаще пользуются мужчины — 56% аудитории. Ядро пользователей — россияне старше 30 лет: на группу 31–45 лет приходится 42% активных абонентов, на 46–65 лет — 37%, на людей старше 65 лет — 10%. Активнее всего ассистентом Евой пользуются в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской и Ростовской областях и Башкортостане; в десятку регионов также вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская и Саратовская области.

Максимум блокировок в этом году пришёлся на июнь — показатель оказался на 23% выше среднемесячного, отметили в пресс-службе оператора. Помимо блокировки звонков абоненты всё чаще подключают выявление синтезированной речи, распознавание дипфейков и защиту близких. «Мошенники все активнее используют новые технологии — от синтезированной речи до дипфейков, поэтому инструменты защиты тоже должны постоянно развиваться», — рассказал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов оператора Дмитрий Кишилов.

ИИ применяют и другие операторы. «Билайн» ежемесячно блокирует порядка 20–25 млн мошеннических звонков и десятки миллионов спам-вызовов, при этом в последние месяцы число мошеннических звонков постепенно снижается. В Т2 искусственный интеллект внедрён в первый базовый слой защиты: алгоритмы ищут паттерны в звонках, например бимодальное распределение их продолжительности. В продукте «МТС Защитник» скорость определения подозрительных звонков достигает 15 секунд, точность блокировки нежелательных вызовов — 95% при рыночном бенчмарке в 80%; с января по август 2026 года сервис выявил и заблокировал более 1,7 млрд нежелательных звонков.