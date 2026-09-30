OpenAI может представить ИИ-агента Aeon на DevDay 2026

На DevDay 2026 OpenAI, по слухам, может показать ИИ-агента Aeon, способного работать круглосуточно. Соперничать он должен с Google и Meta (Meta признана в РФ экстремистской и запрещена), а также с Gemini Spark, Instinct и OpenClaw.

Такие ИИ-агенты берут на себя бронирование поездок, покупку товаров, запись на приём, оплату счетов, организацию путешествий и рабочие задачи — всё вместо человека.

У других агентов прежде находили уязвимости, позволявшие получать контроль над аккаунтами, а пользователи рассказывали о передаче личных данных без разрешения. Aeon, как пишут СМИ, попытается решить эти проблемы.

О самом Aeon пока известно немного. В OpenAI сейчас работает Питер Стейнбергер, создатель OpenClaw, и он, вероятно, участвует в проекте; возможно, агент будет использовать новую модель GPT-6 Astra.