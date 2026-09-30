Технологии

OpenAI может представить ИИ-агента Aeon на DevDay 2026

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

На DevDay 2026 OpenAI, по слухам, может показать ИИ-агента Aeon, способного работать круглосуточно. Соперничать он должен с Google и Meta (Meta признана в РФ экстремистской и запрещена), а также с Gemini Spark, Instinct и OpenClaw.

Такие ИИ-агенты берут на себя бронирование поездок, покупку товаров, запись на приём, оплату счетов, организацию путешествий и рабочие задачи — всё вместо человека.

У других агентов прежде находили уязвимости, позволявшие получать контроль над аккаунтами, а пользователи рассказывали о передаче личных данных без разрешения. Aeon, как пишут СМИ, попытается решить эти проблемы.

О самом Aeon пока известно немного. В OpenAI сейчас работает Питер Стейнбергер, создатель OpenClaw, и он, вероятно, участвует в проекте; возможно, агент будет использовать новую модель GPT-6 Astra.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

3 часа назад

Прошли срочные переговоры главы федерации футбола Португалии с Роналду

Интересное в Казани

день назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

глифос от борщевика

Технологии

день назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

Гид по Казани

2 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

замена паркетной доски в Москве

Технологии

14 часов назад

Владельцы iPhone в России обошли ограничение 5G через профиль Vodafone

Технологии

10 часов назад

Телефон стал сам открывать рекламу поверх приложений: какую программу проверить первой

Технологии

день назад

Телефон перестал автоматически подключаться к домашнему Wi-Fi: 4 настройки, которые могли сбиться

Технологии

22 часа назад

Нацбанк Казахстана решает вопрос отсутствия страны в PS Store и Microsoft Store

Не у нас

день назад

Верующим перечислили причины, по которым Господь забирает душу
Технологии
час назад

Мануфактура в Петербурге пять лет делает мебель из грибного мицелия

В Санкт-Петербурге пять лет работает мануфактур...

Технологии

40 минут назад

OpenAI может представить ИИ-агента Aeon на DevDay 2026

Технологии

55 минут назад

Телефон сам меняет слова при наборе текста: как приручить автозамену и не отключать все подряд

Новости Татарстана

2 часа назад

Из живота жителя Бугульмы достали опухоль массой свыше 10 кг

Технологии

2 часа назад

SlashGear: дороговизна и закрытость системы — главные минусы iPhone
Спрос на ИИ-защиту от мошенников у операторов в...
Технологии
час назад

Спрос на ИИ-защиту от мошенников у операторов вырос на 25%

Технологии

2 часа назад

Смартфон перестал поворачивать экран: что проверить до перезагрузки и сброса настроек

Новости Татарстана

3 часа назад

Электросирены и громкоговорители включат в Татарстане 7 октября

Не у нас

3 часа назад

«Дом.РФ» назвал, кто сможет взять семейную ипотеку по старым правилам
Одна стройка — пять официальных нарушений: что ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани