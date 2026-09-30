Технологии

Мануфактура в Петербурге пять лет делает мебель из грибного мицелия

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Санкт-Петербурге пять лет работает мануфактур...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Санкт-Петербурге работает предприятие, которое выпускает мебель и предметы интерьера из грибного мицелия. Производство, которое называют уникальным, действует уже пять лет. О нём сообщает «Российская газета», материал приводит сайт «Самара онлайн 24».

Идея проекта принадлежит дизайнеру Дарье Токаревой, ранее работавшей в лёгкой промышленности. Она обратила внимание на вред, который производство наносит окружающей среде, и решила создавать изделия из материала, безопасного для природы даже после утилизации. Мебель и декор делают из мицелия, который также называют «грибным корнем»; технология сочетает ручной труд, природные процессы роста и авторский производственный цикл.

Токарева рассказала о государственной поддержке на всех этапах развития компании. На старте было получено 120 тысяч рублей, затем Агентство стратегических инициатив выделило пять миллионов, которые направили на оборудование. Это позволило выйти на инвестиционную сделку, увеличить производство и создать новые цеха.

Платформа университетского технологического предпринимательства несколько лет помогала организовывать бесплатное участие в выставках. Она создана в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и объединяет 539 вузов в 87 регионах России. Многие проекты платформы получают статус малой технологической компании, который присваивают предприятиям, разрабатывающим продукты и услуги с использованием современных технологий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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