«Дом.РФ» назвал, кто сможет взять семейную ипотеку по старым правилам

Заемщики, которые заключат кредитный договор по семейной ипотеке до 1 октября 2026 года, смогут оформить ее по прежним условиям со ставкой 6% годовых. Если договор будет подписан уже после этой даты, начнут действовать новые параметры программы. Об этом «РБК Недвижимости» сообщили в консультационном центре «Дом.РФ».

Ключевым моментом считается именно дата заключения кредитного договора. Фактическая выдача денег может произойти позже, однако условия кредита будут определяться тем, когда стороны подписали документы.

Само по себе одобрение ипотечной заявки банком не гарантирует сохранение ставки 6% после 1 октября. Если договор до этой даты не заключен, банк будет рассчитывать параметры займа уже по обновленным правилам.

С 1 октября условия семейной ипотеки станут зависеть от числа детей и региона проживания. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставка составит 12% для семей с одним ребенком, 10% — с двумя, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — с пятью и более детьми. Максимальная сумма кредита будет находиться в пределах от 12 млн до 18 млн рублей. Предельный срок кредитования сократят с 30 до 15 лет.

При этом ставка 6% сохранится для ряда случаев и после вступления новых правил в силу. В «Дом.РФ» пояснили, что ее можно будет получить при строительстве или завершении строительства частного дома, а также при покупке земельного участка с последующим возведением жилья. В этих случаях число детей и регион проживания значения иметь не будут.

Шестипроцентная ставка также сохранится для заемщиков, которые соответствуют требованиям программы и оплачивают за счет собственных средств не менее половины стоимости приобретаемой недвижимости.

Тем, чьи заявки были одобрены до 1 октября, но кредитный договор к этому моменту не подписан, банки могут пересчитать условия. Коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин допустил, что в отдельных случаях ранее одобренная заявка после пересмотра параметров может быть отклонена.

По его словам, заемщик, который соответствовал требованиям банка при ставке 6% и длительном сроке кредита, после повышения ставки и сокращения максимального срока до 15 лет может уже не пройти по уровню дохода.

До 1 октября семейная ипотека продолжает действовать по прежним правилам: ставка составляет 6% годовых во всех регионах, а максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в столичных регионах и 6 млн рублей в остальных субъектах России.

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