При покупке квартиры для студента первое, что хочется сделать, открыть карту и посмотреть жилье поближе к университету. Но одного расстояния до корпуса недостаточно. У вузов могут быть учебные базы в разных районах Казани, где проходят занятия студенты разных специальностей.

Поэтому при выборе квартиры стоит оценивать весь ежедневный маршрут: сколько времени займет дорога до остановки, понадобятся ли пересадки и как добираться непосредственно до учебных корпусов и баз. На примере жилых проектов «Суварстроит» в Приволжском районе — дома «Кедр» в ЖК «Сказочный лес» и ЖК «Отражение» — разберем, на что еще стоит обратить внимание перед покупкой.

Учеба, дорога и жизнь рядом с домом

При выборе квартиры для студента стоит заранее проверить ежедневные маршруты. Дом «Кедр» расположен на улице Рауиса Гареева. Здесь находятся Институт механизации и технического сервиса Казанского государственного аграрного университета и кафедра Института агробиотехнологий и землепользования в районе Ферма-2.

Студентам КГМУ может понадобиться ездить до РКБ и ДРКБ на Оренбургском тракте, где расположены клинические базы кафедр университета. Они находятся в непосредственной близости от ЖК. От остановок рядом с «Кедром» и «Отражением» можно быстро добраться до Деревни Универсиады, где находится Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Казанского медицинского колледжа и станций метро «Горки» и «Проспект Победы». В перспективе метро планируют продлить в сторону РКБ и «Березовой рощи».

Рядом с жилыми комплексами работают супермаркеты и кафе, есть воркаут-зоны и места для хранения велосипедов. Неподалеку находятся спортивный комплекс «Тулпар» и ТЦ «Порт» рядом с «Отражением».

В квартире должно быть удобно учиться

Еще до покупки стоит представить обычный будний вечер: где будет стоять рабочий стол, хватит ли места для книг и вещей, получится ли отделить учебную зону от места отдыха. Если квартиру планируют покупать для двух студентов, стоит обратить внимание и на планировку, ведь у каждого должно быть свое пространство для учебы и хранения вещей.

«Кедр» и «Отражение» уже введены в эксплуатацию, квартиры передаются с предчистовой отделкой. Это позволяет самостоятельно выбрать оформление, но расходы на ремонт, мебель и технику стоит заранее заложить в бюджет. В доме «Кедр» также предусмотрена система «Умный дом».

Если квартира приобретается не для переезда в ближайшее время, а в расчете на будущего студента, можно рассмотреть и строящийся в этом же районе ЖК «Батталовский».