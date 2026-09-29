Память смартфона заканчивается каждую неделю: какие приложения незаметно копят гигабайты

Вы удалили несколько больших файлов, освободили пару гигабайт, но уже через неделю телефон снова предупреждает о нехватке места. При этом новых фотографий почти нет, а крупных игр вы не устанавливали.

Причиной часто становятся приложения, которые постепенно накапливают кэш, скачанные видео, музыку и файлы из переписок.

Сначала посмотрите, кто занимает больше всего места

На Android откройте раздел хранилища в настройках смартфона. На iPhone это «Настройки» → «Основные» → «Хранилище iPhone». Там приложения обычно расположены с указанием занимаемого объема.

Если обычный мессенджер неожиданно занимает 10–20 ГБ, искать пропавшую память стоит именно в нем.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы сделал скриншот списка самых тяжелых приложений, а через неделю открыл его снова. Если одна программа за несколько дней выросла на несколько гигабайт, виновник найден без каких-либо программ для очистки».

Мессенджеры сохраняют фото и видео

Групповые чаты и каналы способны незаметно накопить огромное количество фотографий, роликов и других файлов. В настройках некоторых мессенджеров можно посмотреть размер хранилища и удалить ненужные данные.

Перед очисткой внимательно проверяйте, что именно собираетесь удалить. Важные документы и файлы лучше заранее сохранить отдельно.

Видео и музыка тоже остаются внутри приложений

Фильмы, сериалы, плейлисты и подкасты, скачанные для просмотра без интернета, могут занимать десятки гигабайт. При этом в обычной папке «Загрузки» их иногда не видно.

Откройте раздел скачанного контента непосредственно в приложении и удалите то, что больше не нужно.

Браузеры и соцсети постепенно увеличиваются

Кэш помогает приложениям быстрее загружать уже просмотренный контент, но со временем его объем может заметно вырасти. На Android для некоторых приложений кэш можно удалить отдельно.

Не путайте очистку кэша с удалением данных приложения: второй вариант способен стереть локальные настройки и потребовать повторного входа в аккаунт.

Если свободное место исчезает снова и снова, начните со статистики хранилища и сравните ее через несколько дней. Сторонние «ускорители» и программы для автоматической очистки устанавливать для этого необязательно.

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