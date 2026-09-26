Телефон постоянно сообщает о нехватке памяти после очистки: где прячутся оставшиеся гигабайты

Вы удалили ненужные приложения, несколько больших видео и старые фотографии, но через пару дней смартфон снова предупреждает, что свободного места почти нет. В разделе хранилища при этом могут обнаружиться десятки гигабайт, происхождение которых не сразу понятно.

Часто память занимают не сами приложения, а накопленные ими данные: кэш, скачанные файлы, музыка для офлайн-прослушивания и содержимое мессенджеров.

Начните со статистики хранилища

На Android откройте настройки памяти или хранилища, на iPhone — «Настройки» → «Основные» → «Хранилище iPhone». Посмотрите, какие категории и приложения занимают больше всего места.

Особенно внимательно проверьте мессенджеры. Фотографии, ролики, голосовые сообщения и документы из чатов могут постепенно занимать несколько гигабайт, даже если пользователь специально ничего не скачивал.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я начинаю не с удаления фотографий, а сортирую приложения по занимаемому месту. Если небольшой мессенджер внезапно весит несколько гигабайт, обычно именно там и находится главный кандидат на очистку».

Проверьте загрузки и офлайн-контент

Музыкальные и видеосервисы позволяют сохранять контент для просмотра без интернета. После просмотра такие файлы могут оставаться в памяти.

Отдельно загляните в папку загрузок. Там нередко годами лежат документы, архивы, установочные файлы и другие материалы, которые уже не нужны.

После удаления фотографий и видео проверьте корзину или альбом с недавно удаленными файлами. Во многих приложениях содержимое некоторое время хранится там и продолжает занимать место.

Осторожнее с кэшем

На Android некоторые приложения позволяют очистить кэш отдельно. Это временные файлы, которые программа при необходимости создаст снова. Не путайте очистку кэша с удалением данных приложения: второй вариант может стереть локальные настройки и потребовать повторного входа.

На iPhone управление данными приложений устроено иначе, поэтому универсальной кнопки для очистки всего кэша нет.

Если после проверки приложений, загрузок и офлайн-файлов память по-прежнему заполнена непонятной категорией «Система» или «Другое», сначала перезагрузите телефон и установите доступные обновления. Удалять неизвестные системные файлы вручную не стоит.

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