Телефон постоянно сообщает о нехватке памяти после очистки: где прячутся оставшиеся гигабайты
ПроКазань
Вы удалили ненужные приложения, несколько больших видео и старые фотографии, но через пару дней смартфон снова предупреждает, что свободного места почти нет. В разделе хранилища при этом могут обнаружиться десятки гигабайт, происхождение которых не сразу понятно.
Часто память занимают не сами приложения, а накопленные ими данные: кэш, скачанные файлы, музыка для офлайн-прослушивания и содержимое мессенджеров.
Начните со статистики хранилища
На Android откройте настройки памяти или хранилища, на iPhone — «Настройки» → «Основные» → «Хранилище iPhone». Посмотрите, какие категории и приложения занимают больше всего места.
Особенно внимательно проверьте мессенджеры. Фотографии, ролики, голосовые сообщения и документы из чатов могут постепенно занимать несколько гигабайт, даже если пользователь специально ничего не скачивал.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я начинаю не с удаления фотографий, а сортирую приложения по занимаемому месту. Если небольшой мессенджер внезапно весит несколько гигабайт, обычно именно там и находится главный кандидат на очистку».
Проверьте загрузки и офлайн-контент
Музыкальные и видеосервисы позволяют сохранять контент для просмотра без интернета. После просмотра такие файлы могут оставаться в памяти.
Отдельно загляните в папку загрузок. Там нередко годами лежат документы, архивы, установочные файлы и другие материалы, которые уже не нужны.
После удаления фотографий и видео проверьте корзину или альбом с недавно удаленными файлами. Во многих приложениях содержимое некоторое время хранится там и продолжает занимать место.
Осторожнее с кэшем
На Android некоторые приложения позволяют очистить кэш отдельно. Это временные файлы, которые программа при необходимости создаст снова. Не путайте очистку кэша с удалением данных приложения: второй вариант может стереть локальные настройки и потребовать повторного входа.
На iPhone управление данными приложений устроено иначе, поэтому универсальной кнопки для очистки всего кэша нет.
Если после проверки приложений, загрузок и офлайн-файлов память по-прежнему заполнена непонятной категорией «Система» или «Другое», сначала перезагрузите телефон и установите доступные обновления. Удалять неизвестные системные файлы вручную не стоит.
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