Телефон перестал быстро заряжаться после покупки нового кабеля: что оказалось несовместимым

Старый кабель порвался, вы купили новый, подключили тот же зарядный блок — и смартфон внезапно начал заряжаться гораздо дольше. При этом на экране может исчезнуть привычная надпись о быстрой зарядке.

Новый кабель вполне способен передавать питание и одновременно ограничивать скорость зарядки. Дело в том, что внешне похожие провода могут заметно отличаться по своим возможностям.

Разъем одинаковый, возможности разные

Наличие USB-C на обоих концах еще не означает, что кабель подойдет для любой мощности. Конкретный провод рассчитан на определенный ток и мощность, а для некоторых режимов быстрой зарядки требуется кабель с соответствующей поддержкой.

Поэтому дешевый или просто неподходящий провод способен заряжать смартфон, но максимальная скорость окажется недоступна.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Самый простой тест — вернуть старый кабель, если он еще исправен. Если с тем же адаптером быстрая зарядка снова появляется, искать проблему в телефоне пока рано».

Важен не только кабель

Быстрая зарядка работает как связка из смартфона, адаптера и кабеля. Они должны поддерживать совместимый режим зарядки. Особенно это важно для устройств, использующих фирменные технологии производителей.

Поэтому при покупке стоит ориентироваться не только на разъем и длину провода. Проверьте заявленные характеристики кабеля и требования производителя смартфона к быстрой зарядке.

Если одновременно с кабелем поменяли и адаптер, причиной может оказаться именно новый блок питания.

Почему скорость иногда падает даже с подходящим проводом

Телефон способен самостоятельно ограничивать зарядку при высокой температуре. Скорость также может меняться по мере заполнения аккумулятора: ближе к полному заряду мощность обычно снижается.

Стоит осмотреть и разъем смартфона. Пыль или ворс иногда мешают штекеру нормально вставляться. Не пытайтесь очищать порт иголкой или другим металлическим предметом.

Если с заведомо совместимыми кабелем и адаптером быстрая зарядка так и не возвращается, проблема может быть в разъеме, аккумуляторе или самом устройстве. При сильном нагреве штекера, запахе гари или повреждении провода зарядку лучше сразу прекратить.

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