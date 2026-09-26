Смартфон показывает 20% заряда и внезапно выключается: почему батарея начинает «врать»

На экране еще 20% заряда, но смартфон неожиданно выключается. После подключения к розетке он может включиться и снова показать несколько процентов. Такое поведение часто воспринимают как ошибку индикатора, хотя проблема может быть серьезнее.

Процент на экране — это расчетная оценка оставшегося заряда. Система определяет ее по данным аккумулятора, а с изношенной батареей прогноз становится менее надежным.

Чаще всего причина в износе аккумулятора

По мере старения батарея теряет емкость и хуже справляется с резкой нагрузкой. Смартфон может показывать оставшийся заряд, но при запуске камеры, игры или другого требовательного приложения напряжение проседает — устройство выключается для защиты.

Особенно заметно это бывает на старых смартфонах и на холоде. Низкая температура временно ухудшает способность аккумулятора отдавать необходимую мощность.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если телефон стабильно выключается примерно на одних и тех же 15–20%, я бы не пытался несколько раз подряд разрядить его до нуля ради “калибровки”. Глубокие разряды не лечат изношенный аккумулятор».

Проверьте состояние батареи

На iPhone информацию о максимальной емкости аккумулятора можно посмотреть в настройках батареи. На некоторых Android-смартфонах тоже доступна диагностика состояния аккумулятора, но набор показателей зависит от производителя и версии системы.

Полезно вспомнить, когда начались выключения. Если проблема появилась после обновления, сначала стоит перезагрузить устройство и установить последующие исправления, если они доступны.

Нужно ли «калибровать» батарею

Регулярно разряжать современный смартфон до полного выключения, а затем заряжать до 100% не требуется. Такая процедура не способна вернуть аккумулятору утраченную емкость.

Если телефон выключился один раз, можно понаблюдать за ним. Но если это регулярно происходит при 10–30% заряда, смартфон быстро разряжается или работает значительно меньше прежнего, аккумулятор стоит проверить.

При вздутии батареи, деформации корпуса или необычно сильном нагреве пользоваться устройством дальше не стоит — потребуется диагностика.

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