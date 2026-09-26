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В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнили на 95 процентов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане капитальный ремонт многоквартирных...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане сейчас выполнена на 95 процентов. Об этом отчитались в Минстрое Татарстана. Работы идут в 271 здании, а всего в этом году в программу включили 813 домов. Кроме того, запланирована замена 126 лифтов в 57 зданиях. Тепло уже подали в домах 26 районов.

В отраслях также остаются незавершенные объекты. В здравоохранении ремонт выполнен на 93 процента: из 96 зданий работы продолжаются в 12. Из 24 молодежных объектов осталось привести в порядок два — центр психолого-педагогической помощи в Балтасинском районе и молодежный объект в Челнах. В культуре из 38 объектов в работе семь.

Спортивные объекты готовы на 94 процента, объекты по экологии — на 96 процентов.

Платежи за ЖКУ в августе собрали на 98,6 процента, что на 2,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Просроченная задолженность за газ на 1 сентября 2026 года составила 213,5 миллиона рублей, снизившись на 6,5 миллиона рублей по сравнению с 2025 годом. Долг за электроэнергию уменьшился на 9,5 миллиона — до 10,3 миллиона рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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