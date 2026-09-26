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Нижнекамск получил собственный гимн в год 60-летия

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Нижнекамску представили гимн к 60-летию города....

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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У Нижнекамска появился собственный гимн — его представили в день 60-летия города. Об этом мэр Радмир Беляев написал в своем канале в «Максе».

По словам главы города, новая композиция посвящена любви к Нижнекамску, его жителям и будущему, которое создается вместе. В тексте, как отметил мэр, речь идет и о городе, и о людях, которыми здесь гордятся.

«Сегодня у Нижнекамска появился еще один голос — его гимн. Он звучит о любви к городу, о людях, которыми гордимся, и о будущем, которое создаем вместе», — написал Беляев.

Запись с гимном Беляев также опубликовал в своем канале — сообщение сопровождает видео. Так у Нижнекамска, которому в этом году исполняется 60 лет, появился еще один голос, отмечает глава города.

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