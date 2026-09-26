Технологии

ПНИПУ создал ИИ для прогноза банкротства с точностью 94,45%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали систему на базе искусственного интеллекта, которая заранее выявляет предприятия, оказавшиеся в зоне финансового риска. Точность определения организаций, способных обанкротиться в течение ближайшего года, составляет 94,45%.

Модель строит для каждой компании трехлетний финансовый профиль на основе открытой бухгалтерской отчетности. Учитываются не только текущие показатели, но и их динамика.

Обучение велось на данных российских компаний за 2019–2024 годы, а итоговая выборка превысила 2,3 млн финансовых профилей. Об этом сообщает портал «Наша Газета Крым»; сведения приводятся в пресс-релизе вуза.

Суперкомпьютеры разработке не нужны — она работает на стандартной инфраструктуре. Как указано в пресс-релизе, применять систему могут региональные министерства экономики, банки, страховые компании и сами предприятия, в том числе для мониторинга финансовой устойчивости в разных отраслях.

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