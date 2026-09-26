Volkswagen добавит игры Pac-Man и Tetris в мультимедиа машин 2027 года

Автомобили Volkswagen 2027 модельного года оснастят встроенной игровой платформой AirConsole, которую разработала компания N-Dream. Медиасистема машины будет работать как консоль и транслировать изображение на экран, а смартфоны пассажиров станут геймпадами. Об этом сообщает Carscoops, на публикацию обратила внимание «Комсомольская правда».

На старте будет доступно около 20 игр, в том числе Tetris, UNO Car Party! и Pac-Man Championship Edition. В ряде моделей игровой процесс синхронизируют с атмосферной подсветкой салона. Некоторые игры получат брендированный контент Volkswagen: в специальной версии Pac-Man энергетические шарики заменят логотипами марки, а бонусные фрукты — культовыми автомобилями бренда.

Играть разрешено только при остановленном автомобиле. На американском рынке сервис появится на моделях Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI, Golf R и ID. Buzz — в составе пакета подключаемых сервисов In-Vehicle Premium.

Владельцам Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan и Golf предложат бесплатный пробный период на три месяца, а для ID. Buzz — на год. После этого подписка будет стоить $149 в год и включит не только игры, но и точку доступа Wi-Fi, расширенную навигацию и голосовое управление. Подобные игровые решения уже внедряют и другие автопроизводители, включая BMW и Tesla.