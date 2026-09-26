Исламское страхование: в Татарстане подготовят первый для России продукт
Первый в стране страховой продукт, соответствующий нормам шариата, планируют запустить в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.
Для обсуждения деталей председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин провел совещание. На встрече говорили о том, каким должен быть страховой продукт по канонам ислама. Участники подчеркнули: интерес к таким услугам среди мусульман России и республики остается высоким. По их мнению, запуск подобных решений способен дать толчок развитию партнерского финансирования и исламского банкинга.
Страховать можно будет разные направления. В том числе жизнь и здоровье паломников, которые собираются в хадж. Также в список попали мечети: для них предусмотрят защиту от огня и разрушительных природных явлений. Кроме того, речь идет о бизнесе и имуществе.
Самигуллин успел дать советы по улучшению продукта. Когда правки внесут, документ направят на рассмотрение Шариатского комитета по исламским финансам ДУМ Татарстана.
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