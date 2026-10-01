Четыре 2-нм чипа для флагманов вышли без явного лидера

В 2026 году четыре флагманских процессора — Samsung Exynos 2600, Apple A20 Pro, MediaTek Dimensity 9600 Pro и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — вышли на техпроцессе, который обозначают как 2 нанометра, но явного лидера рынка нет. В разных тестах первенство получают Apple, Qualcomm или MediaTek, а Samsung заметно прибавил к прошлому году, хотя по пиковой производительности немного уступает. Об этом пишет Российская газета.

Первым на рынок вышел Exynos 2600 в серии Galaxy S26, продажи которой стартовали в марте; в сентябре Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max на A20 Pro, а Qualcomm и MediaTek анонсировали Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и Dimensity 9600 Pro, чьи первые устройства начали продаваться в Китае в конце сентября. «2 нанометра» — это обозначение техпроцесса, а не точная длина затвора транзистора: в реальных кристаллах она значительно больше, а узлы разных производителей несовместимы; Exynos 2600 Samsung выпускает по технологии GAA, где затвор охватывает канал со всех сторон, а чипы Qualcomm и MediaTek производит TSMC; сравнивать платформы следует по итоговым результатам — производительности, энергопотреблению и нагреву. Архитектурно Apple A20 Pro сохраняет шесть CPU-ядер и семиядерный графический блок, Qualcomm разгоняет два ядра Oryon до 5 ГГц (рекорд для серийных мобильных чипов) и ещё шесть — до 4 ГГц, MediaTek ставит восемь ядер Arm C2 по схеме 2+3+3 с частотой до 4,55 ГГц, память LPDDR6 и два нейропроцессора — мощный NPU 1090 и экономичный блок для фоновых задач, а Samsung выбрала десять ядер Arm — одно C1-Ultra и девять C1-Pro, разделённых на производительные и энергоэффективные, плюс отдельный тепловой элемент Heat Path Block.

Прирост к прошлому поколению разный: Apple A20 Pro прибавил 24–26% в процессоре и 40–90% в графике, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, по заявлениям Qualcomm, — 13% в процессорных задачах и 44% в графике, Dimensity 9600 Pro — около 18–21% в CPU в независимом тесте, но до 40% лучше по производительности на ватт, а MediaTek делает акцент на энергоэффективность; Exynos 2600 — до 39% в процессорных задачах, удвоил вычислительную мощность графики и ускорил генеративный ИИ на 113% к Exynos 2500. В Geekbench однопоточную производительность выигрывает Apple — 4735 балла у iPhone 18 Pro против 4377 у Snapdragon на референсном стенде Qualcomm, 4216 у инженерного образца Dimensity и примерно 3150 у Exynos 2600 в серийном Galaxy S26; в многопоточном впереди Qualcomm с 13 363 баллами, но отрыв от Apple (12 800) и MediaTek (12 765) — считанные проценты, а Exynos отстаёт примерно на 15%; в графике Snapdragon лидирует в 3DMark Steel Nomad Light (4396) и Wild Life Extreme (9980), Dimensity 9600 Pro самый убедительный в трассировке лучей Solar Bay Extreme (3065–3104), Exynos 2600 в Steel Nomad Light даёт 3109–3154, а AnTuTu у референсного стенда Snapdragon превышает 5,68 млн баллов, хотя методика зависит от версии теста и ОС и сравнивать iPhone с Android по общей сумме некорректно. При этом результаты Qualcomm и MediaTek получены не на серийных смартфонах, а на референсных и инженерных стендах с идеальным охлаждением, один и тот же A20 Pro удерживает 79,4% пиковой производительности в iPhone 18 Pro Max и лишь 62,8% в компактном iPhone 18 Pro, поэтому синтетические тесты остаются ориентиром, но не заменяют замеры fps и температуры в реальных играх; сравнение Exynos затруднено, так как прошлогодний Exynos 2500 тестировался в основном в складном Galaxy Z Flip 7 с жёсткими тепловыми ограничениями.

Главное изменение поколения — перенос ИИ на устройство: MediaTek и Qualcomm заявляют о способности исполнять языковые модели с 30 млрд параметров и более, у Dimensity указано до 51% ускорения подготовки запроса и до 55% прироста энергоэффективности генерации текста, Apple удвоила вычислительные блоки нейроускорителя, Samsung более чем вдвое ускорила генеративный ИИ, но доступность таких функций зависит от прошивки, языка и региона — сам чип не гарантирует их наличие; при этом способность исполнять крупную модель не означает надёжного выполнения многошаговых действий в приложениях, большие универсальные модели по-прежнему обращаются в облако, а скорость локальных сценариев зависит от объёма оперативной памяти, оптимизации прошивки и теплового режима. В камерах акцент на многокадровую обработку: у Dimensity — семантический анализ сцены при записи 4K, у Samsung — компьютерное зрение и умное шумоподавление ночного видео, у Qualcomm — коррекция световых контуров на уровне отдельных пикселей; максимальные режимы выросли до 8K/60 и 4K/240, Qualcomm добавила VVC/H.266, Samsung — профессиональный APV-режим, а Exynos 2600 заявляет до 50% снижения энергопотребления видеотракта, хотя качество камеры больше зависит от сенсора, оптики и настройки производителя; в играх OPPO Find X10 Pro Max на Dimensity 9600 Pro выдаёт 144,57 кадра в секунду в Honor of Kings и стабильные 60,11 в Genshin Impact в получасовых сессиях, но пиковые баллы не гарантируют плавность, Adreno Neural Fusion с апскейлом и генерацией кадров может снизить энергопотребление рендеринга до 40%, однако интерполяция не улучшает отзывчивость управления, а апскейлинг иногда даёт артефакты на мелких объектах; автономность не гарантирована, хотя все заявляют о росте энергоэффективности на 30–40%, потому что эффективность и время работы — не одно и то же. Среди устройств на новых чипах — Samsung Galaxy S26, S26+ и Galaxy Z Flip 8, iPhone 18 Pro, Pro Max и с октября первый складной iPhone Duo, подтверждённые vivo X500 Pro, X500 Pro Max и OPPO Find X10 Pro Max на Dimensity, Xiaomi 18 Pro Max, HONOR Magic 9 Pro Max и iQOO 16 на Snapdragon, а до конца года ожидаются OnePlus 16, игровой Red Magic 12 Pro+ и Motorola Signature 27, при этом цены на такие смартфоны высокие; прошлогодние флагманы не устарели — прирост в процентах почти не ощущается в повседневных задачах, обновление оправдано лишь при заметно лучшей камере, автономности или ИИ-функциях, выбирать стоит смартфон, а не процессор, потому что один и тот же чип в разных корпусах показывает разную производительность, а 2 нм — это в первую очередь про эффективность и снижение цены ИИ-вычислений в ваттах.