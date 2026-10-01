Технологии

How-To Geek: Диана Тодеа перечислила скрытые настройки защиты Windows 11

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Редактор издания How-To Geek Диана Тодеа перечислила малоизвестные большинству пользователей инструменты защиты Windows 11, которые повышают безопасность системы.

Первым она советует включить «Защиту от незаконного изменения». Этот инструмент не позволяет вредоносным программам отключать встроенный антивирус Microsoft Defender. Найти его можно в разделе «Безопасность Windows», затем в подразделе «Защита от вирусов и угроз» — там нужно открыть соответствующий параметр.

Следующий пункт в списке — «Контролируемый доступ к папкам», оберегающий документы, фотографии и другие важные файлы от программ-шантажистов. Включается он через настройку «Управление защитой от программ-шантажистов». Ещё Тодеа назвала «Интеллектуальное управление приложениями», помогающее ОС проверить репутацию и цифровую подпись программы до её запуска; опция находится в разделе «Параметры интеллектуального управления приложениями».

Замыкает перечень «Динамическая блокировка»: при её активации компьютер автоматически блокируется, когда подключённый по Bluetooth смартфон удаляется от него, а настроить опцию можно через параметры Bluetooth. Ранее журналисты издания PCWorld посоветовали выключить встроенную в Windows 11 рекламу через настройки ОС, в том числе отключить персонализацию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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