Google готовит новый дизайн страниц платных игр в Play Store

В Play Store готовится обновление оформления страниц платных игр. Следы изменений обнаружили в версии магазина 53.3.21-34, об этом сообщает Android Authority, а информацию приводит портал Ferra.

Новое оформление предполагает крупные изображения в верхней части страницы и цвета интерфейса, подобранные под конкретную игру. По замыслу Google, такой подход сделает платные игры заметнее и поможет пользователям понять, что они получают перед покупкой.

Привычную оценку в звездах на некоторых экранах пока заменяют нестандартные категории — «Absolute peak», «Certified banger», «Solid choice» и «Controversial». Останется ли такая система в финальной версии, неизвестно.

Ниже на странице появится дополнительная информация: участие игры в подписке Play Pass, наличие встроенных покупок и рекламы, а полное описание можно будет прочитать прямо на странице, без перехода в отдельный раздел. Кроме того, Google готовит блок «What you get» с кратким списком содержимого игры и раздел «More features» с дополнительными возможностями. Обновленный дизайн пока официально не запущен для всех пользователей.