Сбер добавил оплату «Вжух» в Умное кольцо

Оплачивать покупки теперь можно и Умным кольцом Сбер: оно получило функцию бесконтактной оплаты. Возможность появилась после интеграции с технологией «Вжух». Кольцо по-прежнему помогает восстанавливать ресурс и держать баланс между нагрузкой и отдыхом, но теперь работает и как платежный инструмент — банковскую карту или смартфон с собой носить не нужно.

Чтобы включить оплату, владелец привязывает любой счет Сбера к приложению умного кольца. Когда терминал показывает сумму, покупку подтверждают жестом: рука располагается параллельно полу, дважды нужно коснуться метки на кольце и поднести его к терминалу. Оплата работает по всей России — там, где стоят биометрические терминалы Сбера или терминалы банков-партнеров с поддержкой «Вжух».

Сама «Вжух» — это технология бесконтактной оплаты от Сбера. Владельцы iPhone и Android платят ею смартфоном без пластиковой карты, NFC-чипа или стикера, используя терминалы с поддержкой Bluetooth, в том числе при отсутствии интернета. Данные передаются по протоколу Bluetooth Low Energy, а механизмы шифрования защищают их от подделки и перехвата.

В Сбере отметили, что Умное кольцо — первое умное кольцо российской разработки, которое отслеживает показатели организма. Встроенная нейросеть ГигаЧат анализирует собранные данные, формирует индивидуальные тренды, дает персональные рекомендации и отвечает на вопросы о здоровье. Через интеграцию с сервисом «СберЗдоровье» владельцы кольца, получив сигнал об изменениях показателей, могут выбрать врача и пройти диагностику.