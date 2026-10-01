Калининградская область получит свыше 82 млрд рублей в 2027–2029 годах
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Более 82 миллиардов рублей предусмотрено на социально-экономическое развитие Калининградской области в 2027–2029 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета, размещённую в базе данных нижней палаты парламента.
По годам финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Калининградской области» распределено так: 24,9 миллиарда рублей в 2027 году, 29,7 миллиарда рублей в 2028 году и 28,3 миллиарда рублей в 2029 году.
Отдельно в документе указана субсидия региону на строительство берегозащитных сооружений, а также на противооползневые и берегоукрепительные работы. В 2027 году она составит порядка 3,3 миллиарда рублей, а в 2028 и 2029 годах — более 2,8 миллиарда рублей.
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