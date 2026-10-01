На 2027 год в Татарстане установили прожиточный минимум

В Татарстане определили размер прожиточного минимума на 2027 год. На душу населения он составит 17 193 рубля. Документ правительства республики в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Для трудоспособных жителей показатель планируют установить на уровне 18 740 рублей. Пенсионерам он определен в 14 786 рублей, а детям — в 16 677 рублей. Эти цифры заметно отличаются от действующих значений.

Для сравнения: с 1 января 2026 года прожиточный минимум в республике составляет 16 тыс. рублей на душу населения.

От величины прожиточного минимума напрямую зависят размеры отдельных социальных пособий и выплат, которые получают жители республики.