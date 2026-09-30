Технологии

Смартфон вибрирует, но уведомлений на экране нет: откуда берутся «призрачные» сигналы

Дима Кошкин Автор статьи
Почему смартфон может вибрировать без видимых у...

ПроКазань

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Телефон лежит на столе, внезапно вибрирует, но на экране ничего не появляется. Вы открываете шторку уведомлений — и там тоже пусто. Если это повторяется несколько раз в день, причина обычно вполне реальная.

Вибрацию могут запускать не только сообщения. Ее используют системные функции, приложения, NFC и даже некоторые жесты.

Проверьте историю уведомлений

На многих Android-смартфонах есть история уведомлений. Она позволяет увидеть сообщения, которые появились и быстро исчезли или были случайно смахнуты. Расположение функции зависит от производителя и версии Android.

На iPhone отдельной системной истории уже удаленных уведомлений нет, поэтому стоит проверить Центр уведомлений и настройки конкретных приложений.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если телефон регулярно вибрирует без видимой причины, я бы записывал точное время каждого сигнала. Потом гораздо проще сопоставить его с работой мессенджера, подключением аксессуара или другой повторяющейся функцией».

Виновником может оказаться NFC

Если смартфон с включенным NFC оказывается рядом с банковской картой, пропуском или другой NFC-меткой, устройство может реагировать на нее звуком или вибрацией.

Для проверки временно отключите NFC и понаблюдайте, исчезнут ли непонятные сигналы.

Проверьте системную вибрацию

Смартфон способен вибрировать при касаниях, разблокировке, подключении зарядки и других действиях. На Android набор таких эффектов сильно зависит от производителя. На iPhone часть тактильных сигналов регулируется в настройках звуков и тактильных сигналов.

Если вибрация появляется только при определенном действии, проверьте именно связанные с ним настройки.

Не стоит сразу сбрасывать телефон до заводских настроек. Сначала отключите NFC для теста, проверьте уведомления и вспомните, не устанавливались ли недавно новые приложения. Если же смартфон одновременно начал самостоятельно открывать программы, перезагружаться или вести себя необычно иным образом, причину стоит искать уже глубже.

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