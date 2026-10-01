Gears of War: E-Day оказалась крайне требовательной и к процессору

Тесты Tom's Hardware показали, что Gears of War: E-Day от Microsoft нагружает не только видеокарту, но и процессор. При максимальных настройках качества мощность CPU тоже имеет серьёзное значение, хотя игры на Unreal Engine 5 обычно не отличаются высокими требованиями к процессорной части.

Проверку проводили в Full HD с GeForce RTX 5090, причём основным режимом для замеров процессоров стал High — он заметно мягче Ludicrous. Разница между CPU хорошо видна и на Ultra, тогда как Ludicrous настолько сильно нагружает GPU, что роль процессора почти сходит на нет.

Разрыв между самым быстрым Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 2700X приближается к трёхкратному, а Ryzen 5 5500, остающийся бестселлером из-за низкой цены, отстаёт от лидера в 2,3 раза. Флагман AMD опережает Ryzen 7 5800X3D без малого в полтора раза.

Топовые процессоры Intel отстают не сильно, включая Core Ultra 200, которые в играх обычно выступают не лучшим образом. Если же не учитывать актуальные Ryzen X3D, процессоры Intel в целом оказываются быстрее. Итог: для игры нужна мощная система и по части GPU, и по части CPU.