Технологии

На КМЮФ-2026 объяснили, как бизнесу защитить права на результаты ИИ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компаниям стоит заранее разобраться, кому принадлежат права на контент, созданный нейросетями. Об этом на Казанском международном юридическом форуме рассказала заместитель генерального директора АО «НРИС» Анна Гращенкова. По её словам, использование искусственного интеллекта в бизнесе требует не только подбора инструмента, но и системной работы с правами на сгенерированные результаты: их нужно фиксировать, проверять условия лицензионных соглашений и не загружать в ИИ-модели чувствительную информацию.

Отдельно спикер остановилась на охраноспособности таких результатов. Прежде чем пускать их в коммерческий оборот, следует определить, идёт ли речь о результате интеллектуальной деятельности и есть ли у него правовая охрана: «Сам факт применения ИИ автоматически не означает ни отсутствия, ни наличия авторских прав». Согласно статье 1228 ГК РФ, автором является физическое лицо, создавшее результат творческим трудом, а искусственный интеллект выступает инструментом. Поэтому юрист советует документировать участие автора — сохранять исходные материалы, промпты, промежуточные результаты и последующие доработки. В пример она привела практику США, где результат, созданный с использованием ИИ, признали охраноспособным после того, как компания подтвердила значительный объём человеческой работы: первоначальный вариант существенно доработали, зафиксировав около 28 изменений.

Ещё один блок вопросов касался прав третьих лиц и данных. Поскольку ИИ-модели обучаются на больших массивах информации, куда могут входить охраняемые произведения, компаниям необходимо проверять, нет ли чужого охраняемого контента в сгенерированном результате — при вводе его в гражданский оборот придётся урегулировать отношения с правообладателями. Условия использования результатов генерации зависят от конкретного сервиса и тарифа, поэтому лицензионное соглашение нужно изучать заранее. «Перед передачей чувствительных рабочих материалов в ИИ-сервис целесообразно предварительно оценить правовые последствия такого использования», — отметила Гращенкова, напомнив о рисках для списков клиентов и поставщиков, внутренних документов и других данных, раскрытие которых приведёт к потере конфиденциальности.

Значительная часть выступления была посвящена регулированию ИИ в России. Федеральный закон от 26.07.2026 № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» носит рамочный характер, нацелен на регулирование больших фундаментальных моделей, вводит понятия суверенного и национального ИИ и меры поддержки российских разработчиков, но вопрос об авторстве сгенерированного контента не решает — нормы авторского права остаются в Гражданском кодексе. Статья 10 обязывает сервисы доступа к нейросетям уведомлять пользователей о принадлежности прав на результат генерации и условиях его использования, а также предусматривает правила обучения суверенных и национальных моделей без согласия автора. «Особенности использования чужой интеллектуальной собственности для обучения искусственного интеллекта остаются предметом формирующейся правоприменительной практики. В перспективе ключевым станет вопрос не о том, допустимо ли обучать ИИ на чужой интеллектуальной собственности, а о том, при каких условиях это возможно», — подчеркнула эксперт. Уже сейчас она рекомендует компаниям фиксировать права на ключевой контент, в том числе через депонирование, вводить внутреннюю политику использования ИИ и проводить инвентаризацию интеллектуальных прав. Сессия «Искусственный интеллект в компаниях: от помощника к активу» прошла в рамках деловой программы пятого по счёту форума, где теме интеллектуальной собственности уделили особое внимание.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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