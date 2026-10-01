Технологии

OpenAI представила Decisions API для управления ИИ-агентами

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

На мероприятии Dev Day компания OpenAI анонсировала Decisions API. Сервис позволяет модели Luna выбирать один из заранее заданных вариантов — например, категорию для изображения или сценарий поведения программного агента. Представил разработку глава OpenAI Сэм Альтман.

По словам Альтмана, такой подход ускоряет обработку, сохраняя при этом распознавание изображений, работу с разными языками и защиту от опасных действий. Доступ к сервису открыт пока только в ограниченном предварительном режиме, поэтому практическое сходство с Jev разработчики ещё не проверили. Об этом сообщает издание Ferra.

Jev — модель компании TypeSafe AI, выпущенная в сентябре для автоматизации программного обеспечения. Разработчик задаёт набор вариантов, а система быстро и недорого рассчитывает вероятность каждого из них. В TechCrunch Decisions API назвали похожим на «сверхмощный классификатор», созданный на основе большой языковой модели.

Глава TypeSafe AI Диогу Алмейда, ранее работавший инженером OpenAI, пошутил о начале «войн клонов» и предположил, что интерес OpenAI указывает на перспективность подхода System One. Руководитель стартапа QueryStory Шапор Нагибзаде на хакатоне показал, как Jev сопоставляет каждое действие агента с поставленной задачей: явно опасные действия блокируются, сомнительные отправляются на проверку, остальные разрешаются. По расчётам разработчика, такая проверка стоила бы $2,94 против $372 при использовании передовой языковой модели.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Интересное в Казани

3 часа назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

торнадо или раундап от борщевика

Не у нас

9 часов назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Гид по Казани

3 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

восстановление отражателей фар в Екатеринбурге

Не у нас

9 часов назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

Технологии

день назад

Телефон стал сам открывать рекламу поверх приложений: какую программу проверить первой

Технологии

5 часов назад

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Технологии

9 часов назад

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Технологии

день назад

Телефон звонит слишком тихо, хотя громкость на максимуме: какая настройка может мешать
Экономика
9 минут назад

Правительство предложило поднять индикативные цены на топливо для демпфера

Правительство предлагает повысить индикативные ...

Технологии

минуту назад

Gears of War: E-Day оказалась крайне требовательной и к процессору

Технологии

25 минут назад

Телефон начал сам закрывать приложения через несколько минут: какая настройка экономии может мешать

Технологии

час назад

На КМЮФ-2026 объяснили, как бизнесу защитить права на результаты ИИ

Технологии

час назад

OpenAI представила Decisions API для управления ИИ-агентами
В Китае заработала крупнейшая в мире морская ВЭ...
Технологии
8 часов назад

В Китае заработала крупнейшая в мире морская ВЭС «Фаньши»

Технологии

2 часа назад

How-To Geek: Диана Тодеа перечислила скрытые настройки защиты Windows 11

Технологии

2 часа назад

Четыре 2-нм чипа для флагманов вышли без явного лидера

Технологии

3 часа назад

Сбер добавил оплату «Вжух» в Умное кольцо
«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками ...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить