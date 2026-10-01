OpenAI представила Decisions API для управления ИИ-агентами

На мероприятии Dev Day компания OpenAI анонсировала Decisions API. Сервис позволяет модели Luna выбирать один из заранее заданных вариантов — например, категорию для изображения или сценарий поведения программного агента. Представил разработку глава OpenAI Сэм Альтман.

По словам Альтмана, такой подход ускоряет обработку, сохраняя при этом распознавание изображений, работу с разными языками и защиту от опасных действий. Доступ к сервису открыт пока только в ограниченном предварительном режиме, поэтому практическое сходство с Jev разработчики ещё не проверили. Об этом сообщает издание Ferra.

Jev — модель компании TypeSafe AI, выпущенная в сентябре для автоматизации программного обеспечения. Разработчик задаёт набор вариантов, а система быстро и недорого рассчитывает вероятность каждого из них. В TechCrunch Decisions API назвали похожим на «сверхмощный классификатор», созданный на основе большой языковой модели.

Глава TypeSafe AI Диогу Алмейда, ранее работавший инженером OpenAI, пошутил о начале «войн клонов» и предположил, что интерес OpenAI указывает на перспективность подхода System One. Руководитель стартапа QueryStory Шапор Нагибзаде на хакатоне показал, как Jev сопоставляет каждое действие агента с поставленной задачей: явно опасные действия блокируются, сомнительные отправляются на проверку, остальные разрешаются. По расчётам разработчика, такая проверка стоила бы $2,94 против $372 при использовании передовой языковой модели.