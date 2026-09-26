Экономика

В Нидерландах бензин Euro95 подорожал до рекордных €2,729 за литр

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Средняя рекомендованная цена бензина Euro95 в Н...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Средняя рекомендованная цена бензина Euro95 в Нидерландах в субботу достигла €2,729 за литр. Это исторический максимум, который обновляется второй день подряд, сообщает ТАСС со ссылкой на газету De Telegraaf и данные потребительской организации UnitedConsumers.

В пятницу предыдущий рекорд составлял €2,727 за литр, то есть за день бензин подорожал на 0,2 цента. Дизельное топливо, напротив, подешевело на 0,6 цента — до €2,788 за литр. Цена сжиженного углеводородного газа осталась без изменений — €1,265 за литр.

Резкий рост цен на автомобильное топливо в Нидерландах начался 28 февраля после начала войны США и Израиля против Ирана: подорожала нефть и возникли перебои поставок через Ормузский пролив. По данным властей страны, уже в первые недели конфликта бензин прибавил почти 40 центов за литр, а дизель — примерно 60 центов; к середине года литр бензина превышал €2,25 и продолжает обновлять исторические максимумы.

Ситуацию усугубляет высокая налоговая нагрузка: акциз на бензин в Нидерландах в 2026 году составляет 84,5 цента за литр, из-за чего цены на АЗС заметно превышают стоимость топлива в соседних Бельгии и Германии. На этом фоне в парламенте неоднократно звучали призывы временно снизить акцизы и компенсировать автомобилистам рост расходов, особенно в приграничных регионах, где все больше жителей предпочитают заправляться за рубежом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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