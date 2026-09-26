В Тибете нашли две новые орхидеи — вид и естественный гибрид

Китайские ботаники описали в Тибете две орхидеи, ранее неизвестные науке. Одна из них оказалась самостоятельным видом, а вторая — естественным гибридом, возникшим в природе. О находках 25 сентября сообщил Уханьский ботанический сад Китайской академии наук.

Новый вид обнаружили в уезде Динцзе городского округа Шигадзе и назвали Calanthe dingjieensis в честь места находки. Впервые его заметили в 2025 году в смешанном хвойно-широколиственном лесу, а в 2026 году ученые вернулись для дополнительных исследований. Сравнение внешних признаков и генетический анализ подтвердили, что речь идет о ранее не описанном виде.

В Китае известны только две популяции Calanthe dingjieensis, обе — в Динцзе. Орхидея достигает 30–70 сантиметров и цветет с начала июля до середины августа: цветки светло-желто-зеленые, губа может быть темно-пурпурной, желтой или белой. Фотографии похожих растений сделаны также в Непале, но данных об ареале и численности недостаточно, поэтому вид предварительно отнесли к категории с недостатком данных.

Вторая находка — новый естественный гибрид венерина башмачка Cypripedium × yadongense из уезда Ядун. Странные растения впервые обнаружили там в 2019 году, после чего ботаники несколько лет наблюдали за популяцией. Выяснилось, что орхидея возникла при скрещивании гималайского (Cypripedium himalaicum) и тибетского (Cypripedium tibeticum) башмачков и сочетает признаки обоих родителей; по мнению исследователей, такие гибриды позволяют наблюдать механизм, благодаря которому в природе возникают новые формы растений и со временем могут формироваться новые виды.