Телефон начал сам закрывать приложения через несколько минут: какая настройка экономии может мешать

Музыка внезапно останавливается, навигатор перестает обновлять маршрут, а открытая программа через несколько минут запускается заново. Такое поведение часто принимают за нехватку памяти или неисправность смартфона.

Но на Android причиной может оказаться слишком агрессивное ограничение фоновой работы. Система экономит заряд и не дает некоторым приложениям долго работать после сворачивания.

Проверьте экономию батареи для приложения

Откройте настройки смартфона, перейдите в раздел приложений, выберите проблемную программу и найдите параметры батареи. Названия отличаются в зависимости от производителя: «Использование батареи», «Фоновая активность», «Оптимизация» или похожий пункт.

Если для программы установлен строгий режим экономии, попробуйте разрешить ей работу в фоне. Особенно это актуально для навигаторов, музыкальных сервисов, фитнес-приложений и программ, от которых нужны своевременные уведомления.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Не советую сразу снимать ограничения со всех программ. Сначала измените настройку только для одного приложения, которое постоянно закрывается, и проверьте его работу в течение дня. Иначе расход батареи может заметно увеличиться».

Проверьте общий режим энергосбережения

При низком заряде смартфон может автоматически включать энергосбережение. Такой режим способен ограничивать фоновую активность, синхронизацию и некоторые другие процессы.

Для проверки временно отключите энергосбережение при достаточном заряде и снова запустите проблемное приложение.

Не всегда виновата экономия

Если закрываются практически все программы, даже когда вы активно ими пользуетесь, проверьте свободное место в памяти и установите доступные обновления системы и приложений. Неожиданные вылеты могут быть связаны уже с программной ошибкой.

На iPhone управление фоновой работой устроено иначе: iOS самостоятельно распределяет ресурсы, а режим энергосбережения ограничивает часть фоновой активности. Если конкретное приложение постоянно аварийно закрывается прямо во время использования, причина скорее в самой программе или системе, а не в обычной настройке фонового обновления.

Начать стоит с одного приложения и его параметров батареи. Если после снятия ограничения оно перестало закрываться, источник проблемы найден. Если вылетают разные программы даже на переднем плане, потребуется искать другую причину.

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