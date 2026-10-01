Смартфон не показывает входящий звонок на экране: почему мелодия есть, а кнопок ответа нет

Телефон начинает звонить, мелодия слышна, но привычного экрана с именем абонента и кнопками ответа нет. Чтобы принять вызов, приходится разблокировать смартфон и искать приложение «Телефон».

Если звонок действительно поступает, мобильная сеть здесь, скорее всего, ни при чем. Начать проверку стоит с уведомлений и разрешений приложения, которое отвечает за вызовы.

Проверьте уведомления приложения «Телефон»

На Android откройте информацию о приложении «Телефон» и найдите раздел уведомлений. Убедитесь, что уведомления о входящих вызовах разрешены.

На разных смартфонах настройки отличаются. Для звонков могут использоваться отдельные категории уведомлений, поэтому общего разрешения иногда недостаточно.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы после каждого изменения звонил на смартфон со второго телефона. Так сразу видно, вернулся ли экран вызова, и не приходится менять пять настроек одновременно».

Проверьте полноэкранные уведомления

Некоторые Android-смартфоны отдельно регулируют возможность приложений показывать полноэкранные оповещения. Если соответствующий доступ у приложения для звонков отключен, входящий вызов может отображаться непривычно.

Название и расположение этой настройки зависят от версии Android и производителя, поэтому искать стоит параметры полноэкранных уведомлений или специальных разрешений.

Убедитесь, что выбрано правильное приложение

Если недавно устанавливался другой определитель номера или приложение для звонков, проверьте приложение «Телефон» по умолчанию. Конфликт или неверно выбранная программа иногда приводит к проблемам с отображением вызовов.

На iPhone сторонние приложения не заменяют системный интерфейс звонка таким же образом, поэтому при подобной проблеме стоит прежде всего перезагрузить устройство, проверить обновления iOS и убедиться, что сбой возникает именно с обычными мобильными вызовами, а не со звонками из мессенджера.

Сбрасывать смартфон до заводских настроек первым делом не нужно. Если мелодия есть, а экран вызова отсутствует, начните с уведомлений, полноэкранного отображения и приложения для звонков по умолчанию. Если проблема сохраняется даже после перезагрузки и обновления системы, потребуется более глубокая диагностика программного сбоя.

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