Технологии

Apple планирует показать устройства для умного дома 13 октября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Второе за осень мероприятие Apple может пройти 13 октября: ожидается, что компания представит устройства для умного дома. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает MacRumors, публикацию приводит Lenta.ru. Журналистов и блогеров планируют собрать в середине осени.

По сведениям журналиста Джона Грубера и Марка Гурмана из Bloomberg, готовятся к запуску центр управления умным домом, вторая версия HomePod mini и обновлённая модель Apple TV 4K. Грубер отметил, что анонса через обычный пресс-релиз, скорее всего, не будет, а Гурман назвал дату публичной презентации — 13 октября.

9 сентября Apple уже представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Duo. Как утверждает MacRumors, складной смартфон ещё не передали журналистам для подготовки обзоров: устройства вручат представителям СМИ после мероприятия 13 октября, чтобы избежать утечек информации.

В конце сентября Apple выпустила обновление iOS 27.0.1, которое исправляет ошибки, выявленные на iPhone.

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