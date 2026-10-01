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Национальная библиотека Татарстана обзавелась чат-ботом в мессенджере «Макс»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Чат-бот Национальной библиотеки Татарстана зара...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Чат-бот Национальной библиотеки Татарстана начал работать в национальном мессенджере «Макс». Об этом сообщили в Министерстве культуры республики. Сервис открывает читателям доступ к библиотечным услугам прямо из приложения, без лишних переходов и бумажных документов.

Одна из главных возможностей новинки — автоматическое создание штрихкода Единого читательского билета. Воспользоваться услугой можно в 1505 библиотеках республики и их филиалах.

С помощью бота татарстанцы смогут записываться в государственные и муниципальные библиотеки, работать за компьютерами и на другом оборудовании читальных залов, получать консультации и помощь сотрудников. Штрихкод формируется непосредственно в мессенджере, а персональные данные посетителей при этом остаются защищенными.

Запуск сервиса стал очередным шагом цифровизации библиотечного обслуживания в Татарстане. По замыслу авторов проекта, новый инструмент упростит жителям республики доступ к услугам библиотек.

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