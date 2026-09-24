В РКБ Татарстана воссоздали пищевод мужчине из Алькеевского района

В Республиканской клинической больнице Татарстана мужчине из Алькеевского района восстановили пищевод, использовав часть толстой кишки. Об этом сообщили в РКБ. 53-летний пациент год не мог есть и пить обычным способом, а после операции наконец сделал первый глоток воды.

Год назад он направлялся в Казань за женой и ребенком, которые находились в ДРКБ. В пути ему резко стало плохо: он остановился, выпил воды и почувствовал, будто жидкость разливается внутри тела. Вскоре началась рвота кровью. До аптеки в Сокурах мужчина добрался на четвереньках и попросил вызвать скорую.

В РКБ обследование выявило разрыв пищевода, нагноение и медиастинит — опасное воспаление тканей средостения. Заведующий отделением торакальной хирургии Валерий Матвеев и хирург Бульямин Магомедов сформировали гастростому, а на шее сделали стому для оттока слюны. Медики признаются: орган к тому времени был почти разрушен. Мужчину уберегли от сепсиса, после длительного лечения в реанимации он отправился домой. Еще год он получал питание через трубку, введенную в желудок.

Вмешательство по восстановлению пищевода откладывали два раза. Спустя три месяца после выписки выяснилось: масса тела пациента недостаточна для такой операции. Еще девять месяцев мужчина набирал вес дома. Только потом анализы и состояние позволили снова лечь в клинику. Операцию провели заместитель главного врача РКБ и главный торакальный хирург Татарстана Михаил Бурмистров вместе с заведующим отделением торакальной хирургии Андреем Кукушкиным. В течение семи часов специалисты создавали новый пищевод, используя фрагмент толстой кишки с хорошим кровоснабжением. Один конец лоскута соединили с желудком, другой — с сохранившимся участком пищевода в области шеи. Операция завершилась успешно; врачи отмечают вклад анестезиолога-реаниматолога Анвара Хасанова. После вмешательства пациент семь дней находился в реанимации.

Первый настоящий прием пищи и воды случился у него в понедельник — спустя год после начала мучений. Он признался: больше всего хотел выпить обычной воды, как в прежние времена. Пища, по его признанию, теперь кажется необыкновенно вкусной, а медиков он называет ангелами-хранителями до конца жизни.