Новости Татарстана

В РКБ Татарстана воссоздали пищевод мужчине из Алькеевского района

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Республиканской клинической больнице Татарстана мужчине из Алькеевского района восстановили пищевод, использовав часть толстой кишки. Об этом сообщили в РКБ. 53-летний пациент год не мог есть и пить обычным способом, а после операции наконец сделал первый глоток воды.

Год назад он направлялся в Казань за женой и ребенком, которые находились в ДРКБ. В пути ему резко стало плохо: он остановился, выпил воды и почувствовал, будто жидкость разливается внутри тела. Вскоре началась рвота кровью. До аптеки в Сокурах мужчина добрался на четвереньках и попросил вызвать скорую.

В РКБ обследование выявило разрыв пищевода, нагноение и медиастинит — опасное воспаление тканей средостения. Заведующий отделением торакальной хирургии Валерий Матвеев и хирург Бульямин Магомедов сформировали гастростому, а на шее сделали стому для оттока слюны. Медики признаются: орган к тому времени был почти разрушен. Мужчину уберегли от сепсиса, после длительного лечения в реанимации он отправился домой. Еще год он получал питание через трубку, введенную в желудок.

Вмешательство по восстановлению пищевода откладывали два раза. Спустя три месяца после выписки выяснилось: масса тела пациента недостаточна для такой операции. Еще девять месяцев мужчина набирал вес дома. Только потом анализы и состояние позволили снова лечь в клинику. Операцию провели заместитель главного врача РКБ и главный торакальный хирург Татарстана Михаил Бурмистров вместе с заведующим отделением торакальной хирургии Андреем Кукушкиным. В течение семи часов специалисты создавали новый пищевод, используя фрагмент толстой кишки с хорошим кровоснабжением. Один конец лоскута соединили с желудком, другой — с сохранившимся участком пищевода в области шеи. Операция завершилась успешно; врачи отмечают вклад анестезиолога-реаниматолога Анвара Хасанова. После вмешательства пациент семь дней находился в реанимации.

Первый настоящий прием пищи и воды случился у него в понедельник — спустя год после начала мучений. Он признался: больше всего хотел выпить обычной воды, как в прежние времена. Пища, по его признанию, теперь кажется необыкновенно вкусной, а медиков он называет ангелами-хранителями до конца жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных

Интересное в Казани

день назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил

препараты против тараканов в квартире

Новости Татарстана

день назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

настройка антикражных ворот в Санкт-Петербурге

Технологии

10 часов назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Технологии

день назад

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Кулинария

день назад

Сливы лежат без дела, а варенье уже надоело: запекаю их под хрустящей крошкой за 30 минут

Технологии

16 часов назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года
Экономика
24 минуты назад

Вложения Китая и стран Залива в российскую экономику растут

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о заметном росте...

Технологии

21 минуту назад

НМГ и Russian Code подписали эксклюзивное соглашение на три года

Гид по Казани

21 час назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам

Технологии

28 минут назад

Телефон каждую ночь остается на зарядке до утра: что на самом деле происходит с батареей

Технологии

час назад

HONOR Pad 20 Pro: матовый экран 12,1 дюйма и клавиатура со стилусом в комплекте
Британский стартап перерабатывает мочу с фестив...
Технологии
53 минуты назад

Британский стартап перерабатывает мочу с фестивалей в удобрение для полей

Технологии

час назад

Yandex B2B Tech вложил 7,5 млрд рублей в запуск направления Yandex Security

Технологии

2 часа назад

Зарядки телефона раньше хватало до вечера, а теперь едва до обеда: куда уходит батарея

Технологии

2 часа назад

HUAWEI nova 16s Pro получил камеру на 200 МП и батарею 7000 мАч
«Чей это город — туристов или горожан?»: расска...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Чей это город — туристов или горожан?»: рассказываем, кому на самом деле досталась новая набережная в Казани