Технологии

HUAWEI nova 16s Pro получил камеру на 200 МП и батарею 7000 мАч

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Старшая модель серии HUAWEI nova 16s — Pro — получила основную камеру на 200 МП, батарею на 7000 мАч и инструменты обработки снимков на базе ИИ. Производитель сделал акцент именно на портрете: эту идею отражает слоган серии «Выразительные портреты». Вместе с Pro-версией в линейку вошли базовый nova 16s и младший nova 16z.

Основная камера nova 16s Pro построена на сенсоре формата 1/1,28 дюйма с разрешением 200 МП, массивом цветовых фильтров RYYB и диафрагмой f/1,8, а стабилизация здесь оптическая и на базе ИИ; запас разрешения дает возможность кадрировать готовый кадр, вырезая из него портрет или приближая фрагмент. За съемку с расстояния отвечает 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с RYYB: оптическое увеличение — 3,7 крат, цифровое доходит до 100 крат, но на максимуме качество изображения снижается. Еще один модуль на 50 МП снимает на сверхширокий угол и делает макро с 2,5 см, фронтальная камера получила 50 МП и сенсор 1/2,5 дюйма, а оттенки помогает сохранять мультиспектральный сенсор на 1,5 МП, фиксирующий изменения цветовой температуры.

Работа с фотографией продолжается в самом смартфоне: «Композиция с ИИ» анализирует освещение, перспективу и расположение объектов и предлагает изменить построение кадра, «Перемещение с ИИ» меняет положение человека или животного, самостоятельно заполняя освободившееся место, а другие функции удаляют прохожих, лишние объекты, отражения и блики; в групповых портретах ИИ выбирает удачное выражение лица каждого из нескольких кадров. При батарее 7000 мАч толщина корпуса nova 16s Pro составляет 7,1 мм, масса — 218 г, а зарядка HUAWEI SuperCharge Turbo достигает 100 Вт. Плоский 2.5D-экран диагональю 6,84 дюйма получил заявленную пиковую яркость до 6000 нит при средней яркости кадра 1 процент и до 4000 нит при 20 процентах, охлаждение IceBridge с увеличенной площадью испарительной камеры помогает отводить тепло — в PUBG поддерживается до 120 кадров в секунду, рамка выполнена из алюминиевого сплава, корпус соответствует классу IP65, а стекло Kunlun Glass с нанокристаллическим покрытием, по данным производителя, повышает устойчивость к повреждениям при падении; Pro выпускается в светло-голубом, переливающемся голубом и сияющем черном цветах.

Базовая модель nova 16s сохранила батарею на 7000 мАч, зарядку HUAWEI SuperCharge на 100 Вт, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив для ультрареалистичной съемки с фильтрами RYYB и инструменты интеллектуального редактирования, но стала компактнее и легче Pro: диагональ экрана 6,68 дюйма, пиковая яркость до 5500 нит, толщина 7,3 мм, масса 199 г. Она выпускается в четырех цветах — светло-голубом, переливающемся голубом, белом и сияющем черном. В российской версии серии встроен определитель номера «Яндекса» с базой более чем из 160 миллионов номеров, который работает при наличии актуальной версии приложения «Яндекс с Алисой»; покупателям также доступны предложения партнеров — два месяца «Яндекс 360» с 1 ТБ и подпиской на «Звук», скидка на программы страхования «Ренессанс», предложения Trip.com и 200 рублей на поездки в «Ситидрайве».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Интересное в Казани

день назад

«Ресторан за 50 миллионов открыли, а гости не пришли»: почему в Казани закрываются новые кафе и рестораны

почему клопы не всех кусают в семье

Технологии

день назад

Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

лавандовый макияж фото

Новости Татарстана

день назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Технологии

день назад

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке

Кулинария

день назад

Сливы лежат без дела, а варенье уже надоело: запекаю их под хрустящей крошкой за 30 минут

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Технологии

8 часов назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео
Экономика
9 минут назад

Минфин предложил включить пассивные доходы в основную базу НДФЛ

Минфин предложил включить пассивные доходы росс...

Технологии

час назад

Глава Microsoft Брэд Смит поддержал привлечение независимых оценщиков ИИ

Гид по Казани

20 часов назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам

Технологии

2 часа назад

Wi-Fi летает рядом с роутером, а в соседней комнате еле грузит: где его нельзя ставить

Технологии

3 часа назад

Discord запустил глобальную проверку возраста для всех аккаунтов
k8x: криптомошенники похитили у россиян почти 2...
Технологии
4 часа назад

k8x: криптомошенники похитили у россиян почти 25 млрд рублей

Технологии

5 часов назад

Кибератака на дата-центр остановила торги на бирже Непала на сутки

Новости России

5 часов назад

Телефон стал тормозить и долго открывать приложения: что сделать перед покупкой нового

Технологии

6 часов назад

Google тестирует разблокировку Android без стирания данных
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
5 дней назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой