HUAWEI nova 16s Pro получил камеру на 200 МП и батарею 7000 мАч

Старшая модель серии HUAWEI nova 16s — Pro — получила основную камеру на 200 МП, батарею на 7000 мАч и инструменты обработки снимков на базе ИИ. Производитель сделал акцент именно на портрете: эту идею отражает слоган серии «Выразительные портреты». Вместе с Pro-версией в линейку вошли базовый nova 16s и младший nova 16z.

Основная камера nova 16s Pro построена на сенсоре формата 1/1,28 дюйма с разрешением 200 МП, массивом цветовых фильтров RYYB и диафрагмой f/1,8, а стабилизация здесь оптическая и на базе ИИ; запас разрешения дает возможность кадрировать готовый кадр, вырезая из него портрет или приближая фрагмент. За съемку с расстояния отвечает 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с RYYB: оптическое увеличение — 3,7 крат, цифровое доходит до 100 крат, но на максимуме качество изображения снижается. Еще один модуль на 50 МП снимает на сверхширокий угол и делает макро с 2,5 см, фронтальная камера получила 50 МП и сенсор 1/2,5 дюйма, а оттенки помогает сохранять мультиспектральный сенсор на 1,5 МП, фиксирующий изменения цветовой температуры.

Работа с фотографией продолжается в самом смартфоне: «Композиция с ИИ» анализирует освещение, перспективу и расположение объектов и предлагает изменить построение кадра, «Перемещение с ИИ» меняет положение человека или животного, самостоятельно заполняя освободившееся место, а другие функции удаляют прохожих, лишние объекты, отражения и блики; в групповых портретах ИИ выбирает удачное выражение лица каждого из нескольких кадров. При батарее 7000 мАч толщина корпуса nova 16s Pro составляет 7,1 мм, масса — 218 г, а зарядка HUAWEI SuperCharge Turbo достигает 100 Вт. Плоский 2.5D-экран диагональю 6,84 дюйма получил заявленную пиковую яркость до 6000 нит при средней яркости кадра 1 процент и до 4000 нит при 20 процентах, охлаждение IceBridge с увеличенной площадью испарительной камеры помогает отводить тепло — в PUBG поддерживается до 120 кадров в секунду, рамка выполнена из алюминиевого сплава, корпус соответствует классу IP65, а стекло Kunlun Glass с нанокристаллическим покрытием, по данным производителя, повышает устойчивость к повреждениям при падении; Pro выпускается в светло-голубом, переливающемся голубом и сияющем черном цветах.

Базовая модель nova 16s сохранила батарею на 7000 мАч, зарядку HUAWEI SuperCharge на 100 Вт, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив для ультрареалистичной съемки с фильтрами RYYB и инструменты интеллектуального редактирования, но стала компактнее и легче Pro: диагональ экрана 6,68 дюйма, пиковая яркость до 5500 нит, толщина 7,3 мм, масса 199 г. Она выпускается в четырех цветах — светло-голубом, переливающемся голубом, белом и сияющем черном. В российской версии серии встроен определитель номера «Яндекса» с базой более чем из 160 миллионов номеров, который работает при наличии актуальной версии приложения «Яндекс с Алисой»; покупателям также доступны предложения партнеров — два месяца «Яндекс 360» с 1 ТБ и подпиской на «Звук», скидка на программы страхования «Ренессанс», предложения Trip.com и 200 рублей на поездки в «Ситидрайве».