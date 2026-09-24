Технологии

Глава Microsoft Брэд Смит поддержал привлечение независимых оценщиков ИИ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Глава корпорации Microsoft Брэд Смит высказался за привлечение независимых оценщиков искусственного интеллекта. По данным агентства Блумберг, он заявил, что Microsoft «поддерживает использование независимых оценщиков для ИИ».

Смит отметил важность компаний-разработчиков ИИ, но добавил, что не менее значимы и те, кто производит программное обеспечение для контроля над ИИ. «Безусловно, компании (разработчики ИИ – ред.) важны. Но также важны и такие компании, как наша, которые производят программное обеспечение, контролирующее ИИ и то, что он делает», — приводит Блумберг его слова.

Кроме того, глава корпорации рассказал об участии Microsoft в дискуссиях с OpenAI по безопасности ИИ. Он поддержал так называемый аварийный выключатель, который позволял бы человеку сохранять контроль над сложными системами, и подчеркнул важность многоуровневой системы безопасности. «Иногда важно, чтобы у правительства была возможность иметь такой выключатель. Но почему он должен находиться в одном месте, а не в трех или в четырех?» — добавил Смит.

Комментарии главы Microsoft появились одновременно с обсуждением темы ИИ на Совете Безопасности ООН. Выступая там в среду, глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект может развиваться быстрее, чем человечество сможет на это реагировать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Интересное в Казани

день назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил

озеры день города

Технологии

день назад

Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных

Интересное в Казани

2 дня назад

Журналиста ProKazan оставили за городом без машины: рассказываем, удобно ли обойтись без автомобиля в поселке под Казанью

ремонт печей свч в Уфе

Новости Татарстана

день назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Технологии

день назад

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Технологии

8 часов назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Кулинария

день назад

Виноград быстро портится в холодильнике: почему его не стоит мыть сразу после покупки
Экономика
9 минут назад

Минфин предложил включить пассивные доходы в основную базу НДФЛ

Минфин предложил включить пассивные доходы росс...

Технологии

2 часа назад

Wi-Fi летает рядом с роутером, а в соседней комнате еле грузит: где его нельзя ставить

Интересное в Казани

день назад

Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объяснила, почему после снятия брекетов зубы снова начинают разъезжаться

Технологии

3 часа назад

Discord запустил глобальную проверку возраста для всех аккаунтов

Технологии

5 часов назад

Кибератака на дата-центр остановила торги на бирже Непала на сутки
k8x: криптомошенники похитили у россиян почти 2...
Технологии
4 часа назад

k8x: криптомошенники похитили у россиян почти 25 млрд рублей

Новости России

5 часов назад

Телефон стал тормозить и долго открывать приложения: что сделать перед покупкой нового

Технологии

6 часов назад

Google тестирует разблокировку Android без стирания данных

Технологии

8 часов назад

РНФ и РКС ускорят внедрение научных разработок в спутниковую отрасль
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
5 дней назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой