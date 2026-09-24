Глава Microsoft Брэд Смит поддержал привлечение независимых оценщиков ИИ
Глава корпорации Microsoft Брэд Смит высказался за привлечение независимых оценщиков искусственного интеллекта. По данным агентства Блумберг, он заявил, что Microsoft «поддерживает использование независимых оценщиков для ИИ».
Смит отметил важность компаний-разработчиков ИИ, но добавил, что не менее значимы и те, кто производит программное обеспечение для контроля над ИИ. «Безусловно, компании (разработчики ИИ – ред.) важны. Но также важны и такие компании, как наша, которые производят программное обеспечение, контролирующее ИИ и то, что он делает», — приводит Блумберг его слова.
Кроме того, глава корпорации рассказал об участии Microsoft в дискуссиях с OpenAI по безопасности ИИ. Он поддержал так называемый аварийный выключатель, который позволял бы человеку сохранять контроль над сложными системами, и подчеркнул важность многоуровневой системы безопасности. «Иногда важно, чтобы у правительства была возможность иметь такой выключатель. Но почему он должен находиться в одном месте, а не в трех или в четырех?» — добавил Смит.
Комментарии главы Microsoft появились одновременно с обсуждением темы ИИ на Совете Безопасности ООН. Выступая там в среду, глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект может развиваться быстрее, чем человечество сможет на это реагировать.
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