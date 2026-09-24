Yandex B2B Tech вложил 7,5 млрд рублей в запуск направления Yandex Security

Компания Yandex B2B Tech объявила о запуске направления Yandex Security. Инвестиции в него превысили 7,5 млрд рублей, о чем в компании рассказали «Известиям». Новое направление займется защитой облачной, гибридной и мультиоблачной инфраструктуры.

Одновременно Yandex B2B Tech представила решения класса AI-SPM для обеспечения безопасности ИИ-инфраструктуры. Они построены на открытом фреймворке AI-SAFE 2.0, который разработан совместно с SolidLab. В 2025 году «Яндекс» приобрел 50% этой компании. «Мы объединили наши ИБ-решения, включая разработки с SolidLab, чтобы обеспечить защиту любых инфраструктур — от гибридных до мультиоблачных», — рассказал директор по ИБ Yandex Cloud Евгений Сидоров.

Свои разработки показали и другие участники рынка. «Сбер» на конференции «ГигаКонф» представил модель ИИ-зрелости организаций, позволяющую за 15–30 минут оценить готовность процессов разработки к внедрению интеллектуальных агентов. Swordfish Security представила методологии оценки безопасности ИИ-систем, а AppSec Solutions обновила решения для контроля использования генеративного ИИ внутри организаций и снижения рисков «теневого ИИ».

Массовой волны разрушительных атак с участием автономных агентов пока нет, но инциденты уже фиксируются. Исследователи Gambit Security связывают серию атак с 10 по 15 сентября с китайским хакером: он атаковал до 100 организаций, используя ИИ-агентов на базе Claude, DeepSeek и Kimi, доступ получен минимум к 30 сайтам, а под угрозой оказались данные более 600 тыс. банковских карт. Операция обошлась примерно в $8 тыс. Группировка ShinyHunters, по данным 404 Media, заявила о получении персональных данных сотрудников ФБР через уязвимость нулевого дня в Oracle PeopleSoft, в ФБР факт компрометации пока не подтвердили. В AppSec Solutions предупреждают, что следующим этапом могут стать «мгновенные киберстолкновения» с координацией атак группами ИИ-агентов почти без участия человека.