Виноград быстро портится в холодильнике: почему его не стоит мыть сразу после покупки

Свежая гроздь может выглядеть идеально в магазине, а через несколько дней в холодильнике отдельные ягоды уже становятся мягкими и начинают портиться. Нередко срок хранения сокращает привычка сразу вымыть весь виноград и убрать его влажным в контейнер.

Вода, оставшаяся между ягодами, создает лишнюю влажность. Поэтому виноград практичнее хранить немытым, а нужную порцию ополаскивать непосредственно перед едой.

Что сделать сразу после покупки

Виноград стоит перебрать, но не отделять все хорошие ягоды от веточек. Поврежденные, треснувшие и уже размягчившиеся экземпляры лучше убрать, чтобы они не портили соседние.

Саму гроздь оставляют сухой. Если на упаковке или ягодах появился конденсат, его лучше аккуратно промокнуть бумажным полотенцем.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После магазина сначала осматриваю нижнюю часть грозди — именно там легко пропустить раздавленную ягоду. Убираю поврежденные плоды, а весь остальной виноград оставляю немытым до подачи».

Как хранить виноград в холодильнике

Переберите грозди и удалите испорченные или лопнувшие ягоды. Не мойте виноград перед длительным хранением. Если ягоды случайно намокли, тщательно обсушите их. Оставьте виноград в вентилируемой заводской упаковке либо переложите в емкость, где есть циркуляция воздуха. Не утрамбовывайте несколько тяжелых гроздей друг на друга — нижние ягоды легче повреждаются и начинают выделять сок. Уберите виноград в холодильник и держите подальше от продуктов с выраженным запахом. Перед едой отделите нужное количество ягод и тщательно промойте их под прохладной проточной водой.

Почему мыть заранее неудобно

Проблема не в самом контакте винограда с водой. Перед употреблением ягоды как раз необходимо мыть. Для хранения нежелательна влага, которая остается на поверхности и особенно в тесных местах между ягодами.

Если влажную гроздь сразу закрыть в контейнере, вода испаряется медленно. Поврежденные ягоды в таких условиях могут начать портиться быстрее.

Не помогает и полностью герметичная упаковка с конденсатом. Винограду лучше обеспечить холодное хранение без избытка поверхностной влаги.

Когда ягоды уже лучше выбросить

Небольшое сморщивание еще не обязательно означает порчу — виноград постепенно теряет влагу. Совсем другая ситуация, если ягоды покрылись плесенью, стали скользкими, начали течь или появился неприятный запах.

Плесневелые ягоды не стоит просто ополаскивать и возвращать к остальной грозди. Пораженные плоды и соприкасавшиеся с ними испорченные ягоды лучше удалить, а оставшийся виноград внимательно осмотреть.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Большую гроздь не разбираю на отдельные ягоды заранее. Отрезаю ножницами небольшую веточку непосредственно перед подачей, мою только ее — остальные ягоды продолжают спокойно лежать сухими в холодильнике».

Главное правило получается простым: для хранения винограду нужны холод, сухая поверхность и минимум повреждений. А мыть всю купленную гроздь удобнее не заранее, а непосредственно перед тем, как ягоды отправятся на стол.

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