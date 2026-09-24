НМГ и Russian Code подписали эксклюзивное соглашение на три года

Национальная Медиа Группа подписала эксклюзивное соглашение с продюсерской компанией Russian Code. Начиная с 2027 года ее продюсеры и сценаристы в течение трех лет будут работать только для НМГ — телеканала СТС и онлайн-кинотеатра Wink, создавая комедийные сериалы. Исключение сделано для отдельных текущих проектов.

Russian Code специализируется на комедии, мелодраме и драме. Среди ее работ — «Реальные пацаны», «Физрук», «Ольга», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Праздники», «Батя», «Камбэк» и другие проекты, знакомые российской аудитории.

С СТС команда сотрудничает давно: сейчас стороны готовят новые сезоны сериалов «Вечерняя школа», «Мистер Ноготь», «Трешка» и «Гудовы», их премьеры запланированы на новый телесезон. В сентябре 2026 года уже были анонсированы съемки комедийного сериала «Роддом», который выйдет на СТС и Wink.

Генеральный директор НМГ Светлана Баланова заявила, что в сериалах Russian Code сочетаются разные форматы, запоминающиеся действующие лица и «цепляющие» сюжеты, а эксклюзивное партнерство позволит сформировать дополнительный пул оригинальных комедийных проектов для телевизионной и цифровой аудитории. 8 сентября НМГ также объявила о закрытии сделки по вхождению в уставный капитал компании — собственника билетно-пропускной системы «Лайм».